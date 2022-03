Les modèles phares de l’iPhone 14 pourraient avoir une bosse de caméra plus grande pour accueillir le nouveau capteur 48MP

En bref: les prochains iPhone 14 Pro et iPhone 14 Max d’Apple devraient présenter une bosse de caméra arrière encore plus grande que les combinés de la génération actuelle. Selon un analyste majeur de l’iPhone, la plus grosse bosse est nécessaire pour accueillir un système de caméra plus grand.

Max Weinback d’Android Police schémas partagés pour l’iPhone de nouvelle génération sur Twitter la semaine dernière. Selon les documents divulgués, le prochain iPhone d’Apple comportera un réseau de caméras arrière avec des dimensions environ cinq pour cent plus grandes. La bosse dépassera également plus loin de l’appareil.

Dans un tweet récent traitant des changements, le célèbre analyste iPhone Ming-Chi Kuo mentionné la principale raison de la bosse de la caméra arrière plus grande et plus proéminente est d’accueillir un module de caméra à plus haute résolution.

Le capteur de caméra arrière de la famille iPhone 13 est une unité de 12 MP, mais les nouveaux téléphones haut de gamme comporteraient un capteur de 48 MP.

« La longueur diagonale du CIS 48MP augmentera de 25 à 35% et la hauteur de l’objectif 7P du 48MP augmentera de 5 à 10% », a ajouté Kuo.

Les prochains iPhones d’Apple devraient faire leurs débuts à la mi-septembre. Selon les rumeurs, les modèles haut de gamme seraient également livrés avec une caméra de type perforation pour remplacer l’encoche disgracieuse à l’avant. Certains sont également convaincus que seuls les modèles Pro et Max bénéficieront cette fois-ci d’un nouveau processeur et d’une RAM plus rapide, les modèles d’entrée de gamme et grand public restant fidèles à l’A15 Bionic de l’iPhone 13.

Si cela se produisait, ce serait un mouvement qui créerait un précédent qui définirait davantage la ligne entre les iPhones standard et phares.

Crédit image Howard Bouchevereau, Screen Post