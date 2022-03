Test du clavier Logitech Pop Keys : Aimeriez-vous les emojis ?

J’utilise depuis des années le logiciel du domaine public Karabiner Elements sur Mac pour personnaliser mes claviers. Par exemple, j’ai redéfini la touche Caps Lock ⇪ (que j’utilise extrêmement rarement) pour qu’elle soit une touche Maj-Ctrl-Cmd-Alt ⇧-⌃-⌘-⌥. Dommage que le clavier Logitech Pop Keys ne maîtrise pas ces astuces. Mais au moins, vous pouvez facilement insérer des emojis avec lui et également définir des fonctions clés spécifiques à l’application. Cela fonctionne même très bien.

Boutons emoji interchangeables Coloré et accrocheur compartiment à piles

Connexion sans fil via Bolt ou Bluetooth

La condition préalable à cela, cependant, est la connexion via le boulon à l’épreuve des écoutes, dont le collègue Peter Giesecke a déjà parlé. Malheureusement, cela ne fonctionne pas avec une connexion Bluetooth. Cela signifie que lorsque je suis connecté à l’iPad via Bluetooth, je ne peux accéder au menu Emojii que via la touche spéciale Logitech Pop Keys. Les touches spéciales pour la saisie directe ne fonctionnent alors pas. Après tout, pour passer rapidement d’un appareil à l’autre, peu importe la façon dont ils sont connectés.

Commutation rapide entre 3 appareils

Afficher dans l’application Switch sur simple pression d’un bouton

Avec le clavier Logitech Pop, vous pouvez basculer entre 3 appareils en un clin d’œil. Par exemple entre ordinateur, tablette et smartphone. Ou entre ordinateur de bureau, ordinateur portable et tablette. Cela transforme le Logitech Pop en un clavier universel. Pratique pour les dactylos tactiles qui ne veulent pas s’adapter à un nouveau clavier à chaque fois qu’ils changent d’appareil.

Compact, sans fil et mobile

Les Logitech Pop Keys ont un espace de 32 × 14 cm. Il va sans dire qu’elle ne peut pas proposer un bloc numéroté de ces dimensions. Ce n’est donc pas pour vous si vous devez entrer beaucoup de chiffres. Il trouve également de la place sur les petits bureaux et est facile à emporter avec vous. Pourtant, selon nos balances de cuisine, il pèse 806 g avec piles. Vous pouvez l’allumer et l’éteindre avec un petit interrupteur à glissière sur la droite, vous pouvez ranger l’adaptateur de boulon dans le compartiment à piles. Deux piles AAA devraient durer jusqu’à trois ans. Et les touches sont évaluées pour jusqu’à 50 millions de frappes. C’est assez pour un moment.

Pratique : vous pouvez ranger l’adaptateur de boulon dans le compartiment à piles des Pop Keys.

Klickety-klick – touches mécaniques, mais légères

Cela rend les Pop Keys aussi compactes que le Logitech K835 TKL, qui est également mécanique. En fait, je l’aime un peu mieux que le clavier Logitech Pop avec ses commutateurs bleus et le bruit de clic supplémentaire lors de la frappe. Pour moi, les boutons ronds des touches Pop sont moins définis et moins précis que les boutons carrés du TKL, qui ont plus d’indentations. De plus, les interrupteurs à bouton marron du Logitech Pop ne fournissent pas un retour aussi net – et le clic supplémentaire me manque également.

En revanche, le Logitech Pop est bien sûr plus silencieux et son retour et sa course des touches diffèrent sensiblement de celui d’un clavier classique. Alors peut-être que le Logitech est vraiment quelque chose pour les débutants et pas tant pour les inconditionnels des claviers mécaniques.

lumière et ombre

J’aime beaucoup l’idée d’un clavier universel et compact pour trois appareils. On peut certainement discuter du choix des couleurs. J’aime le Blast avec son noir et son jaune, le Heartbreaker avec son rouge et son rose ou le Daydream avec sa menthe et sa lavande ne me conviennent pas vraiment. Mais en tant que vieil homme blanc, je ne suis probablement pas non plus le groupe cible. Je pense que Logitech veut attirer l’attention avec ces claviers et aussi offenser un peu. Il n’y a pas d’autre moyen d’expliquer le bouton ESC en cuivre brillant du Logitech Pop Blast. Je le trouve même très drôle.

Switch sur simple pression d’un bouton

Ce qui me dérange vraiment dans Logitech Pop, c’est la disposition des touches de modification. Plus précisément : la position de la touche Fn. J’ai défini quelques raccourcis où j’appuie sur les touches ⌃-⌥-⌘ en même temps, plus une de plus. Avec le Logitech Pop, ce n’est pas simple à faire avec l’index, le majeur et l’annulaire de la main gauche, car la touche Fn déchire mon trio habituel. Je ne connais pas cela d’un autre clavier. Sur le Macbook, la touche Fn se trouve à gauche des trois autres, sur le Logitech Tkl, elle se trouve à droite de la barre d’espace. Partout où je peux appuyer aveuglément sur ctrl, alt, cmd ou tous ensemble. Ce n’est qu’avec le Logitech Pop que je dois continuer à chercher car la touche Fn est entre les deux.

Logitech 835 TCL Clavier Logitech Pop Keys avec touche Fn ennuyeuse Clavier MacBook Pro

Je finirai peut-être par m’y habituer, mais ce point me dérange vraiment. En dehors de cela, mon verdict sur le Logitech Pop est positif.

Mon verdict sur le clavier Logitech Pop Keys

Un pour tout, compact, polyvalent, pas trop bruyant et toujours avec un point de pression tactile et des touches mécaniques. Les boutons emoji sont un joli gadget dont je n’ai pas vraiment besoin. Mais peut-être que j’utilise les boutons supplémentaires pour définir des fonctions spéciales pour certains programmes.

Si vous recherchez un clavier sans fil compact et inhabituel que vous pouvez facilement utiliser sur plusieurs appareils, le Logitech Pop est fait pour vous.

Logitech Pop Mouse en complément

C’est là que se trouve la batterie Configuration via l’application Dessous avec interrupteur entre 3 appareils

Il existe également la souris Logitech Pop Mouse dans les mêmes combinaisons de couleurs et avec un bouton supplémentaire que vous pouvez utiliser pour appeler le menu emoji. La souris Logitech Pop Mouse se connecte également à 3 appareils maximum via Bluetooth ou Bolt. Ici, vous pouvez basculer entre les appareils à l’aide d’un bouton en bas. Autre avantage de cette souris : je n’ai pas eu besoin de tapis de souris lors de mon test, elle fonctionne sur toutes les surfaces sans aucun problème.