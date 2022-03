Vénus, Mars et Saturne dansent dans le ciel de mars : comment voir la spectaculaire conjonction de trois

Une merveilleuse conjonction astrale avec trois planètes sera visible à l’aube du 29 mars. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas le perdre.

Crédit : NASA

A l’aube du mardi 29 mars, nous pourrons admirer dans le ciel une spectaculaire conjonction astrale avec trois planètes principales : la « planète de l’amour » Vénus, le « Seigneur des Anneaux » Saturne et la « planète rouge » Mars. Les trois corps célestes seront également accompagnés du mince croissant de Lune décroissante, bien qu’il ne participera pas directement à la valse parmi les étoiles. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer le merveilleux spectacle astronomique.

La conjonction astrale commencera vers 05h00 du matin (heure de Rome), lorsque dans le ciel du sud-est elles apparaîtront avant Mars et immédiatement après Vénus. Les deux planètes seront pratiquement alignées dans la constellation du Capricorne. Environ un quart d’heure plus tard, Saturne rejoindra également le duo, commençant la triple conjonction astrale.

Reconnaître les trois objets dans le ciel sera assez simple. Vénus est en fait le troisième objet le plus brillant de la voûte céleste après le Soleil et la Lune, elle apparaît donc à nos yeux comme une sorte de « projecteur » intense suspendu au firmament. Mars, en revanche, se caractérise par une couleur rouge rubis typique, tandis que Saturne, qui se situera quelques degrés plus bas que les deux premiers, a une teinte jaunâtre-blanchâtre pâle. Les planètes se distinguent des étoiles qui les entourent pour les caractéristiques de luminosité ; Contrairement aux étoiles, qui produisent leur propre lumière par des réactions nucléaires, la lumière des planètes ne brille pas, à la fois en raison de sa proximité avec la Terre et du fait qu’il s’agit de la lumière réfléchie par le Soleil.

Crédit : Stellarium

Vers 6 heures du matin, la Lune apparaîtra également, juste en dessous de la constellation du Verseau. Comme indiqué il ne fera pas partie de la valse céleste. La conjonction astrale se terminera vers 6h40 du matin, lorsque les rayons du soleil de l’aube deviendront si intenses qu’ils « annuleront » les protagonistes du firmament. Les premiers à disparaître seront Mars et Saturne ; Vénus résistera plus précisément grâce à sa remarquable luminosité. Le mince croissant de lune décroissante restera perceptible tout au long de la journée.

Comme toujours, rappelez-vous que pour admirer une conjonction astrale, vous n’avez besoin d’aucun instrument spécifique, car c’est très agréable même à l’œil nu. Avec un télescope, il est cependant possible d’apprécier des détails comme les anneaux de Saturne et les phases de Vénus, ceux qui ont permis à Galileo Galilei de confirmer la théorie héliocentrique proposée par Copernic, où le Soleil est au centre et non la Terre, que les théories religieuses de l’époque.