Que sont les bombes sales, les armes artisanales à base de matières radioactives

Parmi les armes les plus notoires capables de déclencher la panique figurent les soi-disant bombes sales, fabriquées à partir de matières radioactives. Voici ce qu’ils sont.

Les soi-disant bombes sales ont défrayé la chronique à plusieurs reprises dans l’actualité internationale en association avec des menaces terroristes, étant généralement des engins rudimentaires qui n’ont rien à voir avec les véritables bombes nucléaires fournies aux armées. Comme précisé dans un communiqué de United States Nuclear Regulatory Research (US.NRC), une agence gouvernementale américaine indépendante qui vise à protéger la santé publique des menaces nucléaires, une bombe sale ou dispositif de dispersion radiologique (RDD) est une arme qui combine des explosifs traditionnels – comme la dynamite classique – avec des matières radioactives, telles que les radionucléides Césium-137, Iridium-192 et Plutonium-139. Mais les armes radiologiques, comme indiqué, ne sont en aucun cas des bombes nucléaires, qui exploitent la fission et la fusion nucléaire pour exploser en générant des millions de fois plus de puissance, ainsi qu’une dispersion beaucoup plus large de matières radioactives (Fallout). Par exemple, une bombe nucléaire de 50 mégatonnes larguée sur Rome détruirait tout à l’intérieur du Grande Raccordo Anulare et les dégâts s’étendraient de Civitavecchia à Latina ; une bombe sale aurait des effets beaucoup plus limités et localisés.

Une bombe sale peut en effet être conçue pour disperser des radiations dans une certaine zone, comme un quartier, mais comme l’a souligné l’agence américaine NRC, la plupart de ces bombes ne libéreraient pas de matière radioactive en quantité suffisante pour tuer des personnes ou créer de graves problèmes de santé. .la santé. En d’autres termes, la déflagration des explosifs traditionnels fait beaucoup plus de dégâts que la libération de radionucléides. Pour cette raison, les bombes sales ne sont pas comptées parmi les fameuses « armes de destruction massive », comme le sont les bombes nucléaires et les armes biologiques, mais l’agence américaine les définit comme des « armes de perturbation massive ». Bien qu’ils ne soient pas si destructeurs, ils ont toujours la capacité d’instiller la panique et la terreur dans la population. De plus, les coûts liés à une éventuelle remise en état des terres pourraient être très élevés, ainsi que ceux liés à la nécessité de quitter la zone contaminée pendant une longue période.

L’impact d’une bombe sale est lié à un certain nombre de facteurs, allant du type de radionucléide utilisé à la taille de l’explosif utilisé pour le répandre, jusqu’aux conditions météorologiques. Le type de rayonnement (alpha, bêta ou gamma), le milieu de dispersion (inhalation, ingestion, absorption cutanée) et la durée d’exposition jouent également un rôle important. Cependant, les personnes les plus proches de la détonation de la bombe sont plus susceptibles d’être blessées ou tuées par l’explosion que de subir de graves conséquences à cause des matières radioactives. De plus, avec le temps, cette matière se répand, devient moins concentrée et moins nocive. « La détection rapide du type de matière radioactive utilisée aidera grandement les autorités locales à conseiller la communauté sur les mesures de protection, comme se réfugier sur place ou quitter rapidement les environs », explique l’agence américaine. Heureusement, les radiations peuvent être détectées rapidement et facilement grâce aux outils fournis aux sauveteurs, favorisant l’évacuation rapide de tous les présents.

Heureusement, comme le rapporte PBS.org, aucune bombe sale n’a encore explosé, bien que certaines aient été placées comme une menace. Souvenez-vous d’un colis contenant du césium trouvé dans les années 1990 dans le parc Ismailovsky à Moscou, déposé par des rebelles tchétchènes pour démontrer la capacité de construire un tel appareil. Toujours en Tchétchénie, à Argun, le chef de la sécurité Ibragim Khultygov a annoncé avoir trouvé un conteneur contenant du matériel explosif attaché à une mine. Dans le passé, il y a eu des vols de matières radioactives dans les hôpitaux et les sites industriels, avec lesquels des méchants pouvaient fabriquer ces fameuses bombes artisanales. Ils ont également été récemment cités pour une éventuelle utilisation future dans la guerre en Ukraine, bien qu’il ne s’agisse pour le moment que de spéculations.