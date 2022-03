La Chine annule Keanu Reeves pour son soutien au Tibet

En bref : si vous êtes un fan de Keanu Reeves basé en Chine, vous seriez pardonné de penser que la star hollywoodienne a été effacée de l’histoire, étant donné que son travail n’apparaît plus sur les plus grandes plateformes de streaming du pays. soutien au Tibet.

Rapporté pour la première fois par le Los Angeles Times, le catalogue de films de Reeves, y compris les franchises John Wick et Matrix, a été retiré des plateformes de streaming chinoises suite à sa participation plus tôt ce mois-ci à un concert-bénéfice pour Tibet House, une organisation à but non lucratif affiliée au Dalaï Lama.

Les utilisateurs des médias sociaux avaient appelé au boycott de Reeves après que la nouvelle de son soutien au concert ait été rapportée en janvier, mais The Matrix: Resurrections est resté dans les salles du pays et la date du 3 mars est passée sans qu’aucune mesure apparente ne soit prise contre lui.

Lundi dernier, cependant, des plateformes de streaming telles que Tencent Video et iQiyi ont supprimé le contenu vidéo mettant en vedette l’acteur canadien et la recherche de son nom en chinois – Jinu Liweisi – n’a donné aucun résultat. « En raison des lois, réglementations et politiques pertinentes, certains résultats ne sont pas affichés », déclare iQiyi.

Au moins 19 des films de Reeves ont été supprimés de Tencent Video, et seul Toy Story 4 est resté sur les autres ; la distribution vocale de l’animation ne répertorie que les artistes de doublage chinois, pas le nom de Reeves. On ne sait pas si les plateformes ont reçu l’ordre de supprimer les éléments par les régulateurs ou si elles ont agi de leur propre chef, c’est pourquoi les streamers ont décidé de supprimer le contenu maintenant.

La Chine rejette les revendications d’indépendance du Tibet et reconnaît l’actuel Panchen Lama, mis en place par le Parti communiste, comme la plus haute personnalité religieuse du Tibet, écrit Reuters.

Reeves avait auparavant une relation solide avec la Chine. The Matrix Resurrections a été le premier blockbuster hollywoodien à sortir dans le pays après une sécheresse de deux mois, résultat d’approbations de censure inhabituellement longues sur les titres américains. Son film Man of Tai Chi de 2013 a été coproduit par les États-Unis et la Chine, et il a parlé publiquement de son « amour » pour son héritage chinois.

À la demande générale, voici la vidéo d’excuses de M. John Cena avec sous-titres en anglais. J’ai gardé toute l’incohérence de la vidéo, ainsi que la curieuse absence de ce dont il s’excuse en fait pic.twitter.com/WmJlRcyOID — Tony Lin -東尼 (@tony_zy) 25 mai 2021

Reeves n’est pas le premier acteur à faire face à un contrecoup en Chine. En mai de l’année dernière, John Cena a publié une vidéo d’excuses de 68 secondes en mandarin (mal, apparemment) après avoir fait référence à Taïwan en tant que pays lors d’une tournée promotionnelle pour F9. « Je suis tellement, tellement désolé pour mon erreur. Je suis désolé, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Vous devez comprendre que j’aime et respecte la Chine et le peuple chinois. Je suis désolé », a déclaré le Pacificateur. Star.