Un autre virus vient d’Asie, provoquant une fièvre hémorragique qui peut être mortelle

L’infection a été identifiée en Angleterre chez une femme qui revenait d’un voyage en Asie centrale et qui est actuellement hospitalisée au Royal Free Hospital de Londres.

Particules du virus qui cause la fièvre hémorragique de Crimée-Congo / NIAID

Un cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo, une infection virale grave et potentiellement mortelle, a été découvert en Angleterre chez une femme récemment revenue d’un voyage en Asie centrale et admise au Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust. Cela a été confirmé par l’Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni (UKHSA) qui a fait le point sur le cas de la femme, transférée au Royal Free Hospital de Londres où elle reçoit des soins spécialisés. Auparavant, il n’y avait que deux autres cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo au Royaume-Uni, signalés en 2012 et 2014 et importés d’Afghanistan et de Bulgarie respectivement, après quoi le virus a été maîtrisé en toute sécurité, sans preuve de transmission ultérieure.

Qu’est-ce que la fièvre hémorragique de Crimée-Congo

Fièvre hémorragique de Crimée-Congo, également connue sous l’acronyme CCHF de l’anglais Fièvre hémorragique de Crimée-Congoest une maladie causée par un virus familial (Nairovirus) Bunyaviridaetransmis par ces tiques Hyalomme, vecteurs et réservoirs du pathogène. La transmission à l’homme peut se produire par morsure ou contact avec les liquides d’une tique infectée, ou par contact direct avec du sang, d’autres liquides organiques ou des tissus d’animaux ou de personnes infectés.

« Il est important de savoir que le CCHF est généralement transmis par piqûre de tique dans les pays où la maladie est endémique, ne se propage pas facilement entre les personnes et le risque global pour le public est très faible.A déclaré le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale en chef de l’UKHSA. Les professionnels de la santé s’efforcent actuellement de retrouver les personnes avec lesquelles le patient a eu des contacts étroits avant de confirmer l’infection. « L’UKHSA et le système de santé britannique ont des procédures de contrôle des infections bien établies et robustes pour traiter les cas de maladies infectieuses importées et celles-ci seront strictement suiviesHopkins a ajouté.

La fièvre hémorragique de Crimée-Congo est endémique dans toute l’Afrique, les Balkans, le Moyen-Orient et l’Asie au sud du 50e parallèle nord, où elle est répandue chez un large éventail d’animaux sauvages et domestiques, tels que les bovins, les moutons et les chèvres. Plusieurs espèces d’oiseaux sont immunisées contre le virus, mais les autruches sont sensibles à l’infection et ont été une source de contagion pour l’homme dans les zones endémiques. En Afrique du Sud, par exemple, une épidémie dans un abattoir d’autruches a été signalée en 1996, provoquant l’infection de 17 employés.

Bien que le premier cas de CCHF ait été décrit pour la première fois en 1944 en Crimée, il n’existe à ce jour aucun vaccin humain efficace et sûr contre les Nairovirus. Dans les zones endémiques, la seule façon de réduire le risque de piqûres de tiques infectées est de prendre quelques précautions simples, comme porter des vêtements qui couvrent le plus possible le corps, préférer les vêtements de couleur claire pour aider à identifier les éventuelles tiques sur vos vêtements , et utilisez des répulsifs approuvés sur la peau et les vêtements.

Pour réduire le risque de transmission de l’infection de l’animal à l’homme, il est nécessaire d’éviter tout contact avec le sang ou les tissus des animaux infectés, il est donc recommandé de porter des vêtements de protection lors de leur manipulation, en particulier lors des procédures de mise à mort et lors de l’abattage. . Pour éviter la transmission de personne à personne, il convient d’éviter tout contact étroit avec des personnes infectées, en portant des gants et un équipement de protection pendant leurs soins et en se lavant soigneusement les mains après les soins ou après une visite.

Symptômes et traitement de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo

L’infection se manifeste par des symptômes d’apparition soudaine, notamment de la fièvre, des douleurs musculaires, des étourdissements, des douleurs et raideurs au cou, des maux de dos, des maux de tête, des douleurs oculaires et une sensibilité à la lumière. Des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales et des maux de gorge peuvent également survenir aux premiers stades de la maladie, suivis de sautes d’humeur soudaines et de confusion. Dans les jours qui suivent, l’agitation peut être remplacée par de la somnolence, de la dépression et de la fatigue.

D’autres signes cliniques incluent la tachycardie (rythme cardiaque rapide), la lymphadénopathie (ganglions lymphatiques enflés) et l’éruption pétéchiale (une éruption cutanée causée par un saignement de la peau) sur les surfaces muqueuses internes, telles que la bouche et la gorge, et sur la peau. Au fur et à mesure que l’infection s’aggrave, les pétéchies peuvent céder la place à des éruptions cutanées plus importantes appelées ecchymoses et autres phénomènes hémorragiques pouvant affecter le nez, les gencives, l’utérus, les intestins et les poumons. Il existe généralement des signes d’hépatite et, après le cinquième jour, une détérioration rapide des reins et une insuffisance hépatique ou pulmonaire soudaine peuvent survenir.

L’infection peut s’avérer mortelle, avec un taux de mortalité d’environ 30 % entre le cinquième et le quatorzième jour de maladie. Chez les patients qui surmontent l’infection, des améliorations sont observées entre le neuvième et le dixième jour après le début des symptômes, mais une longue convalescence est nécessaire pour une guérison complète.

À ce jour, il n’existe pas de thérapie spécifique pour le traitement de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo : les traitements visent à réduire les symptômes et, dans les cas graves, à soutenir les fonctions vitales des patients. Les traitements comprennent l’hospitalisation, l’isolement du patient et un contrôle étroit de l’infection pour éviter la propagation de la maladie. Au niveau pharmacologique, on utilise un antiviral, la ribavirine, qui s’il est administré tôt, peut apporter des bénéfices importants pour la santé des patients.