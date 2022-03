Les joueurs de Gran Turismo 7 reçoivent des excuses et des crédits gratuits pour les récents problèmes de mise à jour et de disponibilité

Récapitulatif : Polyphony Digital a récemment fait quelques gaffes qui ont suscité beaucoup d’émotion parmi les fans. Un patch de rééquilibrage qui a fait pencher la balance en faveur des microtransactions et l’arrêt du jeu pendant 24 heures a généré tellement de retours que Kazunori Yamauchi s’est excusé auprès des fans.

Le patch et la panne de Gran Turismo 7 de la semaine dernière ont laissé aux joueurs un très mauvais goût dans la bouche. Si mauvais, en fait, que les joueurs ont bombardé le jeu sur Metacritic, ce qui lui a valu le score utilisateur Metacritic le plus bas de tous les jeux Sony. Le directeur du jeu, Kazunori Yamauchi, a récemment reconnu l’incident, offrant aux joueurs un million de crédits gratuits et son assurance que des changements supplémentaires arriveront en avril pour équilibrer le système de récompense du jeu.

Dans un article de blog Playstation, la déclaration de Yamauchi remercie les fans pour leur soutien continu et les assure que leurs préoccupations récentes sont prises en compte. Le barrage de critiques a résulté d’une extension de maintenance non planifiée qui a rendu le jeu injouable pendant plus de 24 heures et des révisions du patch 1.07 du système de récompense du jeu qui ont transformé le gain de crédits en une mouture sans joie et sans fin.

Les joueurs ont considéré les changements comme une décision délibérée de forcer davantage de microtransactions en utilisant de l’argent réel pour obtenir de la monnaie dans le jeu, connue sous le nom de crédits. Les crédits sont utilisés pour acheter de nouvelles voitures et apporter des modifications de performance ou esthétiques aux véhicules actuellement détenus. À leur prix actuel dans le jeu, certains véhicules légendaires pourraient coûter jusqu’à 200 $ (soit un peu plus de 182 €) en crédits.

Yamauchi, président de Polyphony et père de la série Gran Turismo, a informé les utilisateurs qu’un autre patch devrait être attendu début avril pour augmenter les événements, rétablir le système de récompenses et apporter plus d’équilibre global au jeu. Les changements spécifiques mis en évidence dans le billet de blog incluent :

Augmentation des récompenses pour les événements ultérieurs du Circuit mondial.

Courses en ligne.

Courses d’endurance.

Augmenter la disponibilité globale des voitures d’occasion et légendaires disponibles à l’achat.

Yamauchi a également déclaré que des correctifs supplémentaires jusqu’à la fin avril continueraient de fournir aux joueurs de nouvelles voitures, de nouveaux parcours et des améliorations de jeu.

Le geste de bonne volonté d’un million de crédits de Polyphony devrait bientôt être disponible dans les comptes des joueurs, bien que Yamauchi n’ait donné aucune date précise dans le message. Les joueurs doivent se connecter au jeu avant le 25 avril pour réclamer les crédits. Le petit bonus devrait aller loin après les prochains correctifs et révisions du jeu.