Un merveilleux oiseau de proie s’est échappé du zoo de Londres, conquérant la liberté

Une femelle caracara huppée s’est échappée du zoo de Londres lors d’un vol d’entraînement. Le splendide rapace repéré à des kilomètres de sa prison.

L’oiseau de proie Bouffon sur la pelouse d’un hôpital. Crédit : Royal Hospital for Neuro – handicap

Ces derniers jours, un magnifique rapace s’est échappé du zoo de Londres et est désormais aperçu en continu dans l’ouest de la métropole britannique, où il suscite l’émerveillement voire un brin d’appréhension chez les propriétaires d’animaux. C’est un caracara huppé femelle (Caracara plancus cheriway), un faucon du continent américain qui occupe une vaste aire de répartition, entre le sud des États-Unis et la pointe sud de l’Argentine. N’étant pas une espèce européenne, Jester, c’est son nom, est complètement seul et très loin de son habitat naturel.

Un caracara huppé en vol. Crédit : wikipédia

Comme l’a déclaré un porte-parole du zoo ZSL de Londres, cité par le journal Evening Standard, l’oiseau de proie s’est échappé lors d’un « entraînement de vol de routine ». Après avoir quitté la région de Regent’s Park, il a été repéré dans diverses parties de la ville; Barnes Common, South Ealing et Richmond. Un homme l’a aperçu à environ 18 kilomètres du zoo, promenant son chien : « Je n’y croyais pas quand je l’ai vu regarder du haut des arbres », a-t-il confié à The Sun. bec trapu et robuste caractéristique, en partie recouvert d’une peau jaune nue qui descend sous l’œil. Sur la tête, il a une touffe brunâtre indubitable. Le plumage est gris tacheté de brun, les pattes sont longues, jaunes et munies de grandes griffes. La peau autour du bec devient rouge si l’animal est stressé.

Bien qu’il s’agisse d’un faucon, le caracara huppé préfère chasser au sol, où il se nourrit également de charognes, d’insectes et de petites proies. C’est une espèce opportuniste, un peu comme les corbeaux, donc le personnel du zoo pour le moment n’indique pas qu’il ne craint pas pour sa santé. « Nous ne nous inquiétons pas du bien-être de Jester, car les Caracara sont bien équipés pour survivre dans un environnement urbain. Les caracaras sont de petits oiseaux de proie et ne représentent aucune menace pour les humains ou les chiens. Plutôt comme un corbeau ou une pie, ce sont principalement des charognards, mangeant des charognes, des insectes ou des larves ou de la nourriture dans des poubelles », a ajouté le porte-parole du zoo de Londres.

Bien sûr, ils font ce qu’ils peuvent pour récupérer Jester, en essayant de l’attirer avec sa nourriture préférée (grillons et cailles) à l’intérieur d’une cage de transport, ainsi qu’avec certains comportements enseignés pendant l’entraînement. Mais Jester a enfin découvert le goût de la liberté et n’a certainement pas envie de retourner en prison, enfermée et privée de sa dignité pour « se produire » devant le public payant. Pas étonnant que beaucoup « encouragent » Jester, espérant qu’elle pourra s’éloigner le plus possible des personnes qui l’ont privée de sa liberté. Attendre Jester au zoo est son frère Joker, qui pour le moment ne semble pas manquer sa sœur, comme l’ont indiqué les gardiens du zoo de Londres.

La dernière observation du caracara huppé remonte au jeudi 24 mars, lorsqu’il a été aperçu dans la pelouse d’un hôpital, l’Hôpital royal des neuro-handicaps. Un animal aussi beau et exotique suscite l’intérêt de nombreuses personnes, y compris les simples curieux, les photographes et les ornithologues. En raison de l’environnement fortement créé par l’homme dans lequel il se trouve actuellement, ainsi que du comportement influencé par la captivité et l’entraînement, il n’est peut-être pas aussi sûr que le zoo voudrait le suggérer. Malheureusement Jester est très loin de son habitat naturel et est complètement seule, afin d’espérer qu’elle puisse profiter pleinement de la vie grâce à la liberté retrouvée. Quel que soit son destin, ce merveilleux oiseau est condamné à une existence contre nature et fictive, exactement comme le nom choisi par ceux qui l’ont arraché du ciel.