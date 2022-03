Une banquise de la taille de Rome s’effondre en Antarctique en raison de températures extrêmes

Une banquise du pôle Sud de la taille de Rome s’est effondrée. Rendue instable par une eau de plus en plus chaude, elle n’a pas résisté aux récents records de température.

Une banquise de la taille de Rome (1 200 kilomètres carrés) s’est détachée de l’Antarctique, en raison des températures extrêmes qui ont frappé la région pendant plusieurs jours. Bien que la banquise ait progressivement rétréci ces dernières années en raison du changement climatique, les scientifiques pensaient qu’elle était toujours stable. Mais l’effondrement inattendu suggère maintenant que certaines régions du pôle sud-est pourraient être beaucoup plus sensibles au réchauffement climatique qu’on ne l’avait estimé auparavant. Les risques peuvent être extrêmement importants dans le monde entier, car la fonte des glaces de l’Antarctique catalyse l’élévation du niveau de la mer, ce qui pourrait plonger des îles, des régions et des métropoles côtières entières sous l’eau en quelques décennies.

La plate-forme de glace était située entre les deux glaciers Conger et Glenzer et se serait effondrée entre le 14 et le 16 mars, a déclaré la glaciologue Catherine Walker du Woods Hole Oceanographic Institute à l’Associated Press. « La plate-forme de glace de Glenzer Conger existe probablement depuis des milliers d’années et ne le sera plus jamais », a déclaré à l’AP Peter Neff, un autre scientifique des glaces de l’Université du Minnesota. Bien qu’une banquise de 1 200 kilomètres carrés puisse nous sembler grande, c’est en fait une taille « négligeable » pour les scientifiques ; il suffit de penser à l’iceberg A68 gros comme la Ligurie qui s’est détaché du pôle Sud en 2017. Ce qui inquiète vraiment les experts, c’est la zone où cet effondrement s’est produit, qui, comme indiqué, était considéré comme beaucoup plus résistant au changement climatique. Si toute la partie orientale de l’Antarctique devait fondre, la mer monterait jusqu’à 50 mètres (un processus qui prendrait de toute façon des milliers d’années). « L’Antarctique de l’Est commence à changer. Il y a une perte de masse qui commence à se produire », a déclaré à l’AP la professeure Helen Amanda Fricker, qui codirige le Scripps Polar Center de l’Université de Californie à San Diego. « Nous devons savoir à quel point chacune des plates-formes de glace est stable, car une fois qu’une disparaît, cela signifie que les glaciers fondent dans l’eau chaude et qu’une partie de cette eau atteindra San Diego et ailleurs », a commenté l’expert.

Le coup de grâce à la plate-forme Conger Glenzer, constamment érodée par une eau de mer de plus en plus chaude, aurait été donné par les températures incroyablement élevées enregistrées ces derniers jours au pôle Sud, dues à un long serpentin de vapeur d’eau chaude (un soi-disant « rivière atmosphérique ») Celle des tropiques a atteint l’Antarctique et le dôme de chaleur qui a suivi qui a été établi dans la région. Pour comprendre l’impact de ces phénomènes, il suffit de penser que les capteurs de la station de recherche antarctique Concordia – située à 3.200 mètres d’altitude – ont enregistré le 18 mars dernier une température de – 12,2°C, soit environ 40°C de plus que la moyenne de la point final. Même celui de Vostok avait touché – 17,7°C, contre une moyenne de – 53°C. Les changements climatiques responsables de ces processus représentent la principale menace pour l’avenir de l’humanité ; si nous ne maîtrisons pas les émissions de CO2 et d’autres gaz à effet de serre dès que possible et de manière significative, dans les décennies à venir, nous serons voués à subir des « souffrances indicibles » selon les scientifiques.