L’île des Açores frappée par 2000 tremblements de terre : risque d’éruption volcanique, premiers citoyens évacués

L’île de São Jorge, aux Açores, a été frappée par plus de 2000 tremblements de terre la semaine dernière. Risque réel d’éruption volcanique. Premières évacuations.

Depuis le samedi 19 mars, la merveilleuse île de São Jorge, l’une des neuf perles de l’archipel des Açores, a été frappée par une séquence sismo-volcanique qui a provoqué actuellement plus de 2000 tremblements de terre, dont au moins 142 ont été ressentis par la population, comme indiqué par le journal portugais publico.pt. La Protection civile des Açores rapporte dans l’application d’alerte PROCIV que le séisme le plus puissant était de magnitude 3,3 et s’est produit à 18h41 (heure locale) le jour où tout a commencé, avec son épicentre près de la municipalité de Velas. Il s’agit donc d’une activité sismique relativement modérée, mais le nombre de séismes et la répartition suggèrent qu’elle peut être le prélude à une éruption violente ou à un séisme d’intensité importante. Ce n’est pas un hasard si le centre de surveillance sismique-volcanique CIVISA des Açores a décidé de relever l’alerte volcanique au niveau 4, ce qui indique la possibilité concrète que le volcan puisse entrer en éruption.

Face à ce risque, un plan d’urgence a été déclenché pour évacuer une partie de la population. Les patients admis dans les hôpitaux, les maisons de retraite et ceux ayant des difficultés à marcher dans la région de Velas ont été transférés à Calheta, qui se trouve de l’autre côté de l’île (São Jorge mesure 54 kilomètres de long et un peu moins de 7 kilomètres de large. ). Pour le moment, il n’est pas prévu de reloger toute la population, mais les habitants qui vivent dans les soi-disant «fajas» (plaines au pied des très hautes falaises de l’île) ont été priés d’abandonner leurs maisons. Bien qu’il ne soit pas encore nécessaire de relocaliser toute la population, comme l’a déclaré le maire de Velas Luis Silveira à Reuters, beaucoup quittent l’île spontanément. 1 250 personnes sont déjà parties, sur une population totale d’environ 8 500. Quelques dizaines, selon ce que des témoins ont raconté à Netcost-security.fr, seraient arrivées sur l’île de Pico, qui se situe en face de São Jorge).

« Nous vivons des moments d’angoisse, de peur », a déclaré Silveira. « Nous avons demandé aux gens de rester calmes, mais cela devient de plus en plus difficile », a ajouté le maire. La situation est tendue et les scientifiques travaillent d’arrache-pied pour déterminer à quel point le risque de catastrophe naturelle pourrait être réel. Clelio Meneses, le secrétaire régional chargé de la protection civile, a déclaré que des préparatifs sont en cours pour le pire des cas, mais ce n’est pas nécessairement le cas.

Le volcan impliqué est Urzelina, dont la dernière éruption remonte au premier majeur de 1808. Selon un document historique cité par les archives historiques d’Oltremare, les zones les plus touchées par l’éruption étaient Velas, Santo Amaro et Lugar dos Toledos. Une autre éruption importante s’est produite en 1580, tandis que de puissants tremblements de terre ont été enregistrés en 1757 et 1980. L’épicentre de la plupart des tremblements actuels est concentré dans la fissure volcanique près de la paroisse de Manadas, dans la municipalité de Velas.

Les Açores sont un archipel volcanique où la dernière éruption majeure s’est produite en 1957 à Faial, également très proche de São Jorge (avec Pico, ils forment le soi-disant « triangulo »). Les habitants des îles sont habitués à une certaine activité sismique, mais pas aux anomalies enregistrées ces derniers jours. Il y a actuellement environ 300 opérateurs à São Jorge qui travaillent pour assurer la sécurité des citoyens et les aider avec les transferts vers Calheta, qui se trouve à environ 30 minutes en voiture. Le nombre de vols sur l’île a également été augmenté pour permettre le départ de ceux qui ont décidé de partir. L’espoir est que l’essaim de tremblements de terre ne conduira pas à la catastrophe naturelle que tout le monde redoute.