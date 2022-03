Activision Blizzard giflé avec un autre procès pour harcèlement sexuel

Quand il pleut, il pleut à verse : Activision Blizzard n’arrive tout simplement pas à ébranler les scandales. Toujours sous le choc d’une multitude de poursuites pour harcèlement sexuel / discrimination l’année dernière, la société en envisage une autre moins de trois mois après le début de la nouvelle année. Celui-ci recense plus de 30 prévenus.

La société Bloom a déposé une plainte auprès de la Cour supérieure de Los Angeles au nom d’un client anonyme contre Activision Blizzard, Blizzard Entertainment, trois anciens et deux employés actuels de Blizzard et 25 autres personnes anonymes. Les accusations comprennent deux chefs d’accusation de harcèlement sexuel, de non-prévention du harcèlement, de favoritisme sexuel, de représailles, de voies de fait sexuelles et d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle.

Plusieurs allégations sont dirigées contre Mark Skorupa, un ancien employé de Blizzard qui travaille maintenant pour la société mère Microsoft. Jane Doe a été embauchée en tant qu’assistante de direction de Skorupa et d’un autre employé de Blizzard travaillant dans le service informatique. Doe allègue que Skorupa lui a fait des avances sexuelles et des commentaires inappropriés, a mis sa main sur ses genoux au déjeuner le premier jour et lui a fait des câlins importuns qui ont duré trop longtemps.

Doe affirme en outre que le service des ressources humaines n’a pas tenu compte des plaintes répétées affirmant qu’il ne s’agissait que d’exemples de la direction essayant d’être « gentille ».

« [Human Relations] a rejeté les plaintes d’inconduite sexuelle de Mme Doe, affirmant que c’était simplement son leadership qui était gentil et essayait d’être ami avec elle », lit-on dans le dossier. « HR a demandé à Mme Doe de garder tous ses problèmes, préoccupations, enregistrements ou e-mails à elle-même car ils pourraient être très dommageables pour Activision Blizzard. »

Doe affirme également avoir été victime de représailles pour avoir porté plainte aux RH. Elle dit que Skorupa lui a ensuite fait des commentaires blessants, que l’entreprise l’a rétrogradée et qu’elle s’est vu refuser des candidatures à des postes dans différents départements alors qu’elle était plus qualifiée que les autres candidats.

Le procès demande au tribunal d’accorder à Doe tous les frais juridiques et un montant indéterminé de dommages et intérêts. Activision et Microsoft ont refusé de commenter le procès.

