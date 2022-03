Les pelouses et les jardins sur les toits peuvent aider à réduire la chaleur dans la ville

Les chercheurs de la NASA l’ont découvert en analysant les données satellitaires de trois sites de la ville de Chicago.

Le toit vert de l’hôtel de ville de Chicago / Facebook

Les pelouses et les jardins sur les toits des bâtiments peuvent aider à réduire la chaleur dans la ville. C’est ce qu’ont découvert des chercheurs du Goddard Institute for Space Studies (GISS) de la NASA qui ont utilisé des données satellitaires pour mesurer l’efficacité de l’installation de soi-disant « toits verts » sur trois sites de la ville de Chicago : Millennium Park, City Hall et le Walmart Mall. .

Dans l’analyse, publiée en détail dans la revue Villes et société durables, les chercheurs ont comparé les changements de température et la quantité de végétation sur les toits des sites d’étude, et ont évalué les températures sur les sites de contrôle à proximité mais sans toits verts. Les résultats ont montré qu’au Millennium Park, où il y a une grande variété de plantes autour du lac Michigan, les températures moyennes étaient significativement plus basses après l’installation d’un toit vert en 2004.

« Ce site était le seul où le toit a complètement atténué le réchauffement climatique pendant la période d’étudeLes chercheurs ont souligné dans une note. À l’hôtel de ville, où le toit vert a été installé en 2002, les températures se sont avérées inférieures à celles enregistrées sur les sites témoins, mais ont augmenté vers la fin de la période d’étude. Chez Walmart, cependant, l’installation du toit vert a fait suite à la conversion de certains espaces en stationnements, ce qui a entraîné une diminution de l’indice global de végétation au site d’étude. Ce changement a affecté l’efficacité du toit vert, qui n’a pas entraîné l’effet de refroidissement attendu.

« Les avantages des toits verts dépendent de divers facteurs, de la région géographique et de la diversité des plantes, de la structure du toit et de l’efficacité de refroidissement du bâtiment lui-même. – ont dit les chercheurs -. D’autres études avec des échantillons plus grands sont nécessaires pour distinguer ces variables, mais cette étude représente un début prometteur pour l’évaluation. Avec les effets des îlots de chaleur urbains qui devraient s’intensifier à mesure que le climat de la Terre se réchauffe, il deviendra plus important de comprendre ces détails.« .