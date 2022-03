Newegg répertorie le processeur Intel Core i9-12900KS pour 799 $, puis le supprime

Intel Core i9 9900Kf, s 1151, Coffee Lake Refresh, 8 Core, 16 Thread, 3.6GHz, 5.0GHz Turbo, 16MB, W/o Igpu, 95W, CPU, Box Processeur

le processeur i9 9900KF étend toutes les fonctionnalités que les utilisateurs apprécient des unités centrales de la génération précédente avec des innovations encore plus avancées qui offrent de nouveaux niveaux de performances, vous immergeant dans votre ordinateur sous divers facteurs de forme. le i9 9900KF intègre les toutes dernières technologies Intel pour Remarque: bien que les processeurs Intel 9ème soient compatibles avec une gamme de cartes mères Intel série 300 utilisant le socket LGA 1151, pour une alimentation optimale, des performances maximales et la meilleure expérience d'overclockant possible, nous vous recommandons d'utiliser une carte mère Intel Z390 avec ces processeurs. le processeur Intel iRNUM i9 9900KF n'est pas doté d'un iGPU. Une carte graphique discrète doit être installée sur votre système pour pouvoir être affichée sur un écran. Prises en charge : FCLGA1151 vous permettre de bénéficier de la meilleure expérience Informatique. Ce processeur particulier est déverrouillé, ce qui vous permet de l'overclocker à vos besoins en matière de jeu ou de production, pour une plus grande marge de performance. le 9900KF laisse également tomber les cartes graphiques intégrées, ce qui augmente encore les performances sur les systèmes où seul un processeur graphique dédié peut fournir la puissance Graphique dont vous avez besoin. la combinaison des 8 cœurs physiques et de la technologie Hyper threading d'Intel vous offre un total colossal de 16 Threads de traitement, ce qui vous permet d'effectuer plusieurs tches à la manière d'un professionnel.