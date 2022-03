Qu’est-ce que Hwasong-17, l’ICBM lancé de la Corée du Nord au Japon

Il s’agit du plus grand ICBM jamais développé et potentiellement capable de menacer n’importe quelle ville des États-Unis avec des ogives nucléaires.

L’ICBM Hwasong-17 lancé depuis le véhicule TEL en Corée du Nord / KCNA

La Corée du Nord a confirmé hier, 24 mars 2022, avoir lancé un missile balistique intercontinental (ICBM) dans la mer du Japon. Le lancement, juste une semaine après celui d’un engin qui a probablement explosé peu après le décollage, était le plus grand test ICBM jamais réalisé par le pays depuis 2017, le onzième lancement depuis le début de 2022, avant les missiles à courte et moyenne portée et puis d’autres appareils plus puissants. Selon Washington, les derniers tests étaient des répétitions générales pour le lancement d’un Hwasong-17 non armé, un missile qui a défilé lors du défilé à Pyongyang en octobre 2020, le plus grand jamais développé et potentiellement capable de menacer avec une ou plusieurs ogives nucléaires que les États Unis.

Le lancement du missile Hwasong-17

L’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a indiqué que le missile a atteint une altitude maximale de 6 248 kilomètres et a parcouru 67,5 minutes avant de plonger dans la mer à une distance d’environ 1 100 kilomètres du site de lancement au sein de la zone économique exclusive du Japon, à près de 170 kilomètres du côte japonaise. En novembre 2017, la Corée du Nord a testé le Hwasong-15, le prédécesseur du Hwasong-17, qui a atteint une altitude d’environ 4 475 km et parcouru une distance de 950 km en 53 minutes. Contrairement aux tests précédents, le Hwasong-17 a été lancé directement à partir d’un véhicule Transporter Erector Launcher (TEL – transport, élévation et lancement) à 11 axes, comme le montrent les photos KCNA.

Qu’est-ce que l’ICBM Hwasong-17

Selon des analyses militaires, Hwasong-17 est le plus gros missile balistique intercontinental (ICBM) de l’arsenal mondial : long de 26 mètres pour un diamètre de 2,7 mètres, il comporte deux étages et un poids estimé à 110 tonnes, plus 100 de liquide. propergol. La portée exacte n’est pas connue, mais la portée potentielle a été estimée à 15 000 kilomètres, ce qui permettrait au missile d’atteindre n’importe quelle ville des États-Unis.

La taille du Hwasong-17 a également conduit à spéculer que le missile a été conçu pour transporter plusieurs ogives et appâts pour échapper aux défenses antimissiles américaines. La taille et la configuration du véhicule TEL indiqueraient également que la Corée du Nord aurait développé une capacité de production interne pour de tels véhicules, ce qui est préoccupant, car la tentative de bloquer l’achat de TEL de fabrication étrangère était une limitation à les armes ICBM du pays.

L’ONU a interdit pendant des années à la Corée du Nord de développer des missiles balistiques et l’action de Kim Jong-un, relatée dans une vidéo de propagande diffusée par le régime de Pyongyang, a été condamnée par le secrétaire général Antonio Guterres qui a aussitôt évoqué un « risque d’escalade importante » dans la région Pacifique.

Le développement du Hwasong-17

Comme indiqué, le missile demandé par Kim Jong-un a été montré pour la première fois en octobre 2020 lors d’un défilé militaire à Pyongyang pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs, et exposé une deuxième fois à l’occasion d’un exposition sur la défense, également à Pyongyang, en octobre de l’année suivante. En étudiant les images, les analystes ont conclu que la désignation officielle de l’ICBM était très probablement Hwasong-17, conçu comme une nouvelle itération du Hwasong-15 qui est déjà capable de frapper la plupart des États-Unis contigus et de cibler une ou plusieurs ogives nucléaires.

Certains observateurs pensent que lors de deux tests précédents – le 27 février et le 5 mars 2022 – différentes parties de l’arme ont été essayées et qu’un système MIRV (Multiple Independent Targetable Reentry Vehicle) a peut-être également été essayé, ce qui permettrait à un seul missile balistique de larguer plusieurs ogives nucléaires, chacune capable de toucher une cible différente.