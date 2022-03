Nous appelons Machu Picchu le mauvais nom, selon de nouvelles recherches

En analysant des documents anciens tels que des cartes, des journaux, des notes et des titres de propriété, deux archéologues ont déterminé que nous appelons Machu Picchu par le mauvais nom.

Le nom de Machu Picchu, célèbre site archéologique inca situé au Pérou, pourrait être erroné. A l’origine, en effet, cette ville très ancienne s’appelait très probablement Huayna Picchu ou simplement Picchu en langue quechua. Cela a été déterminé par les deux scientifiques Donato Amado Gonzales et Brian S. Bauer, respectivement du ministère de la Culture du Pérou et de l’Université de l’Illinois. Les deux archéologues sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé un grand nombre de documents profanes, notamment des cartes, des atlas, des notes et des journaux obtenus à partir de multiples archives.

Machu Picchu est devenu célèbre dans le monde entier suite à l’exploration du savant américain Hiram Bingham, qui a visité les ruines de la ville inca pour la première fois il y a plus de 100 ans, en 1911. À l’époque, l’endroit n’était pas particulièrement connu, même parmi les les habitants de la région de Cusco. La raison réside dans la haute altitude des ruines de la vallée de l’Urubamba, à près de 2 500 mètres d’altitude. Après la chute du dernier royaume inca, vers le milieu du XVIe siècle, la ville est restée isolée, inhabitée et finalement oubliée, même par ceux qui vivaient sous ses murs fortifiés.

Parlant de quelques ruines avec un fermier qui vivait dans la région, Melchor Arteaga, Bingham écrivit dans son journal le nom de « Macho Pischo », dont la prononciation ressemblait plus à « Picchu » lorsqu’il était exprimé à haute voix. Depuis lors, ce nom a été utilisé pour désigner le site archéologique, visité par des centaines de milliers de touristes chaque année. Machu Picchu (vieille montagne) est aussi le nom du plus haut sommet de la région, au sud des ruines, tandis que Huayna Picchu est celui de la montagne la plus proche des ruines, mais plus petite. Au cours de son voyage, d’autres personnes ont indiqué à Bingham que Huayna Picchu était le nom que les Incas avaient l’habitude d’appeler les ruines, pourtant c’est l’indication d’Arteaga qui a prévalu, bien qu’elle faisait probablement référence à des ruines moins importantes situées juste sur la montagne la plus élevée.

En analysant les toponymes sur des cartes datant du début du XIXe siècle, des actes de propriété foncière et d’autres documents du XVIIe siècle et antérieurs, les deux auteurs de la nouvelle étude ont conclu que Machi Picchu est le résultat d’un malentendu et que le vrai nom de le site était précisément Huayna Picchu. « Il existe des données importantes suggérant que la ville inca s’appelait en fait Picchu ou, plus probablement, Huayna Picchu », ont indiqué les deux universitaires dans un communiqué de presse de l’Université de l’Illinois. Parmi les documents les plus significatifs découverts figurent un atlas daté de 1904 (donc 7 ans avant l’arrivée de Bingham) dans lequel les ruines d’une cité inca étaient mentionnées comme « Huayna Picchu » et les rapports rédigés par les Espagnols après avoir conquis les terres des indigènes. . Dans un « récit extraordinaire de la fin du XVIe siècle », expliquent Gonzales et Bauer, il est rapporté que les indigènes de la région conquise « pensaient à retourner réoccuper le site qu’ils appelaient Huayna Picchu », en référence aux ruines qui sont devenus un site du patrimoine mondial. Dans aucun de ces documents historiques, le site est appelé « Machu Picchu ».

Bien que le nom réel du site archéologique puisse être différent de celui utilisé, tous les chercheurs ne pensent pas qu’il soit logique de le renommer maintenant, car tout le monde le connaît sous le nom de Machu Picchu. Les doutes sur le nom du site remontent au début des années 1990, lorsqu’un érudit local, John Rowe, a commencé à croire que « Machu Picchu » était un terme impropre. Les détails de la recherche « The Ancient Inca Town Named Huayna Picchu » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Ñawpa Pacha : Journal of the Institute of Andean Studies.