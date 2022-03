Nous savons maintenant exactement quel âge a notre galaxie

Des chercheurs de l’Institut Max-Planck d’astronomie de Heidelberg, en Allemagne, ont révélé l’âge des différentes structures qui composent la Voie lactée dans une analyse surprenante qui vient d’être publiée dans Nature.

Une image de la Voie Lactée, la galaxie à laquelle nous appartenons, depuis Paranal, au Chili, et d’un faisceau laser sortant de Yepun, le télescope de l’unité numéro 4 du VLT de l’ESO qui pointe directement vers le Centre Galactique / Wikipedia

La Voie lactée est beaucoup plus ancienne qu’on ne le pensait auparavant. Pour révéler l’âge des différentes structures qui le composent, ce sont les chercheurs Maosheng Xiang et Hans-Walter Rix de l’Institut Max-Planck d’astronomie à Heidelberg, en Allemagne, qui, dans une analyse surprenante qui vient de paraître dans la revue Nature ont montré qu’une partie de notre galaxie, appelée « disque épais », a commencé à se former il y a 13 milliards d’années, environ 2 milliards d’années plus tôt que prévu, et seulement 800 millions d’années après le Big Bang.

Pour parvenir à cette conclusion, Xiang et Rix ont combiné les informations de luminosité et de position des étoiles de la Early Data Release 3 (EDR3) de la mission Gaia de l’Agence spatiale européenne (ESA) avec des mesures de leur composition chimique du télescope spectroscopique LAMOST en Chine, évaluer environ 250 000 étoiles pour connaître leur âge. L’enquête, en particulier, s’est concentrée sur les étoiles sous-géantes, dont l’énergie a cessé d’être générée dans le noyau et s’est déplacée dans une coquille autour du noyau, caractérisant une phase évolutive relativement courte de leur vie qui permet de déterminer leur âge avec une grande précision. Cependant, c’est un calcul compliqué, car l’âge est déduit en comparant les caractéristiques d’une étoile avec des modèles informatiques d’évolution stellaire.

Comment est faite la Voie lactée

Notre galaxie est composée de plusieurs structures, qui peuvent être divisées en halo et en disque. Le halo est la région sphérique entourant le disque, traditionnellement considéré comme le composant le plus ancien de la galaxie, tandis que le disque est composé de deux parties : le disque mince, qui contient la plupart des étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne, et le disque souvent, qui est plus de deux fois la hauteur du disque mince mais a un rayon plus petit, et ne contient qu’un faible pourcentage des étoiles de la Voie lactée au voisinage du Soleil. En identifiant les étoiles sous-géantes dans ces différentes structures, les chercheurs ont pu établir une chronologie de la formation de la Voie lactée.

Les deux phases de la formation de la Voie lactée

L’âge des étoiles a révélé que la formation de la Voie lactée s’est déroulée en deux phases distinctes : dans la première phase, qui a commencé à peine 800 millions d’années après le Big Bang, le disque épais a commencé à former des étoiles. Les parties internes du halo ont peut-être également commencé à fusionner à ce stade, mais le processus se serait accéléré rapidement jusqu’à son achèvement, quelque 2 milliards d’années plus tard, lorsqu’une galaxie naine connue sous le nom de Gaia-Sausage-Encelade a fusionné avec la Voie lactée. Cet événement a rempli le halo d’étoiles et, comme le révèle le nouveau travail, a déclenché le disque épais naissant pour former la plupart de ses étoiles. Le disque mince qui contient le Soleil s’est formé au cours de la deuxième phase ultérieure de la formation de la galaxie.

« Depuis la découverte de l’ancienne fusion avec Gaia-Sausage-Encelade en 2018, on soupçonnait que la Voie lactée était déjà là avant la formation du halo, mais nous n’avions pas une image claire de ce à quoi ressemblait alors la Voie lactée. – Xiang a expliqué -. Nos résultats fournissent des détails extraordinaires sur cette partie de la Voie lactée, tels que sa naissance, son taux de formation d’étoiles et l’histoire de l’enrichissement en métal. La réunion de ces découvertes à l’aide des données de Gaia révolutionne notre vision du moment et de la manière dont notre galaxie s’est formée.« .