Test de la Lenovo Tab P12 Pro : belle et solide tablette pour les loisirs et le travail

Lorsque j’ai testé la Lenovo Tab P11 Pro, j’ai aimé le design et l’écran, mais la tablette a révélé des faiblesses en termes de performances. Avec la plus grande Tab P12 Pro, Lenovo propose un appareil haut de gamme réussi qui est tout simplement amusant – au travail, en streaming et en jouant. La vitesse, l’équipement et le savoir-faire sont ici. Mais le P12 Pro ne peut pas tout à fait suivre les grands concurrents, en particulier l’actuel Samsung Galaxy Tab S8+ et l’iPad Pro. Mais cela ne devrait déranger personne sérieusement.

Bien qu’il s’agisse d’une grande tablette, elle tient toujours bien dans la main et se sent vraiment agréable et précieuse. (Photo: Sven Wernicke)

Lenovo Tab P12 Pro : Les caractéristiques techniques

En comparaison directe avec la Tab P11 Pro, quelque chose a changé dans certains domaines. Lenovo commence au bon endroit : le Qualcomm Snapdragon 870 intégré est nettement plus rapide que le Snapdragon 730G du plus petit modèle « prédécesseur ». Samsung prouve qu’il y a encore place à l’amélioration de la Galaxy Tab S8 avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – le meilleur processeur actuel du camp Android. Le M1 d’Apple dans l’iPad Pro, en revanche, les surpasse actuellement tous.

Onglet Lenovo P12 Pro Onglet Lenovo P11 Pro Afficher:

Écran OLED 12,6 pouces 2K (2560 × 1600), 400 nits, 107 % NTSC, HDR10+, Dolby Vision Afficher:

Écran OLED 11,5″ WQXGA (2560×1600), 350nits, 100% sRGB, HDR10, Dolby Vision Processeur:

Qualcomm Snapdragon 870 Octa Core Processeur:

Qualcomm Snapdragon 730G Octa Core Espace de rangement:

6 Go de RAM + 128 Go de ROM Espace de rangement:

6 Go de RAM + 128 Go de ROM Batterie:

10000mAh Batterie:

8400mAh Système opérateur:

Android 11 Système opérateur:

Android 10 appareils photo:

Avant : capteur 8.0MP + ToF

Arrière : 13,0 MP (large) + 5,0 MP (ultra large) appareils photo:

Avant : 8,0 MP (RVB) + 8,0 MP (IR)

Arrière : 13,0 MP (large) + 5,0 MP (ultra large)

Vous pouvez voir un point culminant dès que vous allumez la tablette. Encore une fois, Lenovo installe un superbe écran. L’écran AMOLED de 12,6 pouces offre jusqu’à 400 nits, HDR10+, Dolby Vision et une résolution dynamique de 120 Hz. L’écran vous indique clairement que vous tenez entre vos mains un produit de valeur. Mais pas seulement : l’ensemble du logement est élégant et attrayant. Mon (nettement plus petit) Galaxy Tab S7 a l’air carrément chétif et ennuyeux à côté du P12 Pro.

Lenovo aurait pu inclure un chargeur plus rapide. (Photo: Sven Wernicke)

Le reste n’a d’ailleurs rien à redire : le constructeur vous propose le Wi-Fi 6, une batterie de 10 000 mAh, un stockage UFS 3.1 rapide, jusqu’à 8 Go de RAM (modèle 256 Go) et un Android 11 à jour. Les caméras intégrées sont conformes aux normes des tablettes, mais ne valent guère la peine d’être mentionnées. Lenovo reprend ici les capteurs du P11 Pro.

La Tab P12 Pro au quotidien : gaming, streaming, internet

Asseyez-vous sur le canapé et lisez quelque chose en ligne. Consultez vos e-mails et parcourez le Play Store pour découvrir de nouveaux jeux. Ou peut-être regarder une série sur Netflix ? Le P12 Pro vous procure beaucoup de plaisir, ce qui, comme je l’ai dit, est principalement dû à l’affichage. La résolution 2K n’est toujours pas une évidence dans le secteur des tablettes. L’énorme luminosité (jusqu’à 600 cd/m²) et l’excellent contraste sont saisissants.

L’affichage est au top. (Photo: Sven Wernicke)

Bien que le processeur ne soit pas la mesure de toutes choses, il est dans la classe supérieure et convient vraiment à tous les « gimmicks » imaginables. L’édition d’images et l’édition vidéo sont également possibles – bien sûr, comme on peut s’y attendre d’un appareil basé sur Android. Les quatre haut-parleurs JBL intégrés, qui produisent un son très agréable et équilibré, méritent une mention positive. Le P12 Pro montre ses atouts notamment avec les tons aigus et moyens.

Un beau design apparaît parfois sur les bords. (Photo: Sven Wernicke)

La Lenovo Tab P12 Pro est une excellente tablette de loisirs qui vous accompagnera sûrement longtemps. Car même à moyen terme, le matériel doit encore être assez rapide. Et : Android 12 et le support pour les prochaines années sont sûrs selon la matrice de mise à niveau.

Productivité, mode de fonction et écran étendu

Ce serait presque dommage si vous n’utilisiez le P12 Pro que pour le gaming et le « surf ». La tablette se considère comme une tablette polyvalente idéale pour travailler. Le pack clavier, qui est conceptuellement similaire à la combinaison clavier-tablette-support des tablettes S de Samsung, est disponible en option. Ici aussi, vous disposez d’un espace de rangement pour le stylet à l’arrière. Dans le mode dit de production, l’interface rappelle celle d’un ordinateur Windows ou Linux, comparable à Samsung DeX.

Vous connectez le clavier à ce port. (Photo: Sven Wernicke)

Le stylet Lenovo Precision Pen 3 vous permet de dessiner de manière agréable. Il se sent différent dans la main que le S Pen de Samsung, mais en aucun cas pire. Vous le chargez sans fil au dos de la tablette. Il existe une surface correspondante à laquelle le stylo « colle » grâce au magnétisme. L’application Instant Memo est généralement préinstallée. Avec cela, vous pouvez faire beaucoup, écrire des notes ou convertir du texte manuscrit en texte pour les applications Office.

Le stylo à dessin repose bien dans la main et fonctionne avec précision. (Photo: Sven Wernicke)

Et puis il y a Project Unity, qui vous permet d’utiliser la tablette comme écran étendu pour votre machine Windows. Avec une taille de plus de 12 pouces, c’est une valeur ajoutée qui peut augmenter la productivité.

Au fait : lors de mes tests, la batterie a facilement duré 10 à 15 heures – selon le type d’utilisation. Lenovo spécifie jusqu’à 17 heures pour la lecture vidéo pure et un maximum de 10 heures pour la navigation Web. Grâce à Quick Charge 4.0 (Power Delivery), vous pouvez charger la batterie jusqu’à 45 watts. Au quotidien, la batterie tient facilement une semaine à raison d’environ deux heures par jour, ce qui me semble être un bon rapport qualité-prix.

Résultat 3DMark. (Capture d’écran) Résultat 3DMark. (Capture d’écran) Résultat de Geekbench. (Capture d’écran) Résultat de Geekbench. (Capture d’écran)

Comparaison : Tab P12 Pro vs Samsung Galaxy Tab S8+

Il n’y a actuellement que quelques représentants dans le domaine des tablettes premium avec Android. Le plus important est probablement le Samsung Galaxy Tab S8. Le modèle Plus est très similaire au Lenovo Tab P12 Pro, notamment en termes de taille et de fonctionnalités.

Onglet Lenovo P12 Pro Samsung Galaxy Tab S8+ Afficher:

Écran Amoled 12,6 pouces 2K (2560 × 1600), 400 nits Afficher:

Écran Super Amoled WQXGA+ (2800 x 1752) de 12,4 pouces, 480 nits Processeur:

Qualcomm Snapdragon 870 Octa Core Processeur:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Espace de rangement:

6 Go de RAM + 128 Go de ROM Espace de rangement:

8 Go de RAM + 128 Go de ROM Batterie:

10000mAh Batterie:

10090mAh Système opérateur:

Android 11 Système opérateur:

Android 12 appareils photo:

Avant : capteur 8.0MP + ToF

Arrière : 13,0 MP (large) + 5,0 MP (ultra large) appareils photo:

Avant 12.0MP

Arrière : 13MP + 6MP

En comparaison directe, cependant, le S8+ a l’avantage : résolution d’écran légèrement plus élevée, plus de RAM dans le modèle 128 Go, processeur plus rapide. Mais : Le prix de vente conseillé de la Galaxy Tab S8+ est supérieur de près de 200 euros. Et c’est aussi un point qui parle pour le P12 Pro moins cher.

Ici vous pouvez voir une comparaison des images : Galaxy Tab S7 avec S Pen et Lenovo Tab P12 Pro avec Precision Pen 3. (Photo : Sven Wernicke)

Les points faibles de la Tab P12 Pro

La Lenovo Tab P12 Pro a en fait tout ce que propose le concurrent sud-coréen. Que l’un se soit inspiré de l’autre est indéniable. Et pourtant, Samsung le fait un peu mieux à mon goût. La sélection d’applications, les accessoires disponibles, l’offre pour le stylet inclus – ici les choses semblent subtilement « plus rondes » et plus cohérentes avec Samsung. Mais il faut le souligner : ce n’est pas une critique, mais mon sentiment subjectif. Parce que Lenovo s’en sort bien dans l’ensemble.

Au dos, vous pouvez recharger votre stylet. (Photo: Sven Wernicke)

Néanmoins, la Tab P12 Pro présente quelques faiblesses objectives :

La livraison ne comprend qu’un chargeur de 30 watts, mais le P12 Pro prend en charge jusqu’à 45 watts.

Sortie très retardée d’Android 12 pour un nouveau produit premium. Politique de mise à jour généralement pire que celle de Samsung.

Comme d’habitude avec les tablettes, des caméras plutôt moyennes.

Pas de GPS sur le modèle Wi-Fi standard (GPS/A-GPS présent sur le modèle 5G)

Ce dernier aspect en particulier pourrait déranger ceux qui ont besoin d’un GPS pour les applications de randonnée en déplacement, par exemple.

Verdict : concours réussi pour les meilleures tablettes de Samsung

Pas aussi solide que la Galaxy Tab S8, mais beaucoup moins chère : la Lenovo Tab P12 Pro est une magnifique tablette que j’apprécie particulièrement en raison de son écran de haute qualité et de sa finition. Lenovo n’est en rien inférieur à ses concurrents ici. Le prix inférieur est toujours perceptible : il existe des processeurs plus puissants sur le marché, cela aurait été bien si le plus petit modèle avait 8 Go de RAM, et je ne comprends pas pourquoi il n’a pas de GPS (modèle Wi-Fi).

L’appareil photo n’est pas sensationnel, mais il est suffisant pour des instantanés solides. (Photo: Sven Wernicke)

Mais : si vous voulez une tablette agréablement grande, pas trop lourde et élégante pour les loisirs et le travail, la Lenovo Tab P12 Pro est un produit convaincant très proche des tablettes haut de gamme de Samsung. Cependant, pour l’emporter sur les Coréens, vous avez besoin de plus de vos propres accents et peut-être du courage de proposer de nouvelles idées.

Écran exceptionnel

Haute qualité

Bon Precision Pen 3 avec de nombreuses options

Project Unity transforme la tablette en un deuxième moniteur

Très bon rapport qualité prix

Seulement 30 watts adaptateur secteur inclus

La politique de mise à jour de Lenovo pourrait être améliorée

Pas de GPS sur le modèle Wi-Fi

Concurrents avec plus de RAM et un processeur plus puissant

La Lenovo Tab P12 Pro est disponible chez Euronics.