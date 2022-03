Des microplastiques retrouvés dans le sang de deux personnes sur trois : l’alarme des scientifiques

Ils pourraient causer des dommages tels que la mort cellulaire et des réactions allergiques, même si l’impact réel sur la santé humaine n’est pas encore entièrement compris.

Les microplastiques circulent dans le sang d’au moins deux personnes sur trois : il a été détecté pour la première fois par une équipe de recherche dirigée par la Vrije Universiteit Amsterdam, aux Pays-Bas, qui a analysé des échantillons de sang de 22 donneurs, tous des adultes en bonne santé, trouvant le présence de ces microparticules chez 17 personnes, soit près de 80 %. La moitié des échantillons, expliquent les chercheurs dans un article publié dans la revue Environnement International, contenait des traces de PET, le plastique à partir duquel les bouteilles d’eau et de boissons non alcoolisées sont fabriquées, tandis qu’un troisième montrait la présence de polystyrène, utilisé pour l’emballage des aliments et d’autres produits. Le polyéthylène, le matériau à partir duquel les sacs en plastique sont fabriqués, a également été détecté dans un quart des échantillons.

« Notre étude apporte une première indication de la présence de particules de ces polymères dans le sang – a déclaré le professeur Dick Vethaak, écotoxicologue à la Vrije Universiteit Amsterdam -. Cependant, nous devons élargir la recherche, augmenter la taille de l’échantillon, le nombre de polymères évalués et considérer d’autres aspects« ,

« Il est certainement raisonnable de s’inquiéter. Les particules sont dans le sang et sont transportées dans tout le corps”A ajouté Vethaak al Gardien, soulignant que dans un précédent travail il a déjà montré que le microplastique est 10 fois plus élevé dans les selles des enfants que chez les adultes et que les enfants qui consomment des liquides contenus dans des bouteilles en plastique ingèrent des millions de microparticules par jour. « Nous savons aussi généralement que les nourrissons et les jeunes enfants sont les plus vulnérables à l’exposition aux produits chimiques et aux particules. Et c’est un fait inquiétant« .

Une étude récente a révélé que les microplastiques peuvent se fixer aux membranes externes des globules rouges et peuvent limiter leur capacité à transporter l’oxygène. Des microplastiques ont également été trouvés dans le placenta des femmes enceintes et, chez les souris enceintes, traversent rapidement les poumons pour atteindre le cœur, le cerveau et d’autres organes du fœtus. « Des recherches plus détaillées sur la façon dont les micro et nanoplastiques affectent les structures et les processus du corps humain et si et comment ils peuvent transformer les cellules et induire la cancérogenèse sont urgentes, en particulier à la lumière de l’augmentation exponentielle de la production de plastique. – ajouté Vethaak dans un papier de révision dont il est co-auteur, publié mardi le Exposition et santé -. Le problème devient chaque jour plus urgent« .

Éducation in vitro ont indiqué que les microplastiques causent des dommages aux cellules humaines similaires à ceux induits par les particules de pollution atmosphérique, déjà connues pour être la cause de millions de décès prématurés chaque année. Ces dommages comprennent la dégénérescence cellulaire et les réactions allergiques, bien que l’impact réel sur la santé humaine n’ait pas encore été entièrement élucidé.