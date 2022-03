Les enquêteurs disent que le cerveau derrière le groupe de piratage Lapsus $ est un adolescent britannique qui vit avec sa mère

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le cerveau derrière Lapsus$ a-t-il été révélé ? C’est l’affirmation de Bloomberg, qui écrit que les chercheurs en cybersécurité enquêtant sur une série d’attaques menées par le groupe de piratage informatique les ont retracées jusqu’à un jeune de 16 ans vivant dans la maison de sa mère en Angleterre.

La publication rapporte que quatre chercheurs enquêtant sur les attaques de Lapsus$ au nom des entreprises ciblées disent qu’ils pensent que l’adolescent en est le cerveau. Bien qu’ils n’aient pas été en mesure de le relier de manière concluante à chaque piratage revendiqué par le groupe, les enquêteurs ont utilisé des preuves médico-légales et des informations publiques pour identifier l’adolescent.

Le suspect, qui utilise les pseudonymes en ligne « White » et « breachbase », n’a été accusé d’aucun crime par la police. Bloomberg a parlé à sa mère, qui vit à Oxford, en Angleterre, après l’avoir retrouvée à l’aide de documents divulgués sur l’adolescente par des pirates rivaux. Elle n’était pas au courant des allégations portées contre son fils et a déclaré qu’il avait été harcelé par d’autres. Elle a refusé de parler de lui et a dit qu’elle contactait la police.

Microsoft Security a suivi l’acteur criminel DEV-0537 (LAPSUS$) ciblant les organisations avec des exfiltrations de données et des attaques destructrices – y compris Microsoft. Analyse et conseils dans notre dernier blog : https://t.co/gTMXJCoPY5 — Sécurité Microsoft (@msftsecurity) 22 mars 2022

Un enquêteur a déclaré avoir identifié sept comptes différents liés à Lapsus$, ainsi qu’un autre membre adolescent vivant au Brésil. Le suspect britannique serait si doué et si rapide pour le piratage que certains pensaient que son travail était automatisé.

Selon The Verge, l’expert en cybersécurité Brian Krebs écrit qu’un membre principal du groupe utilisant les poignées « Oklaqq » et « WhiteDoxbin » a acheté le site Web de doxing Doxbin. Ils l’ont ensuite revendu au propriétaire d’origine, mais ont divulgué « l’intégralité de l’ensemble de données Doxbin ». Cela a conduit la communauté Doxbin à doxer WhiteDoxbin, « y compris des vidéos censées être tournées la nuit devant son domicile au Royaume-Uni », écrit Krebs.

Lapsus$ affirme avoir été à l’origine d’attaques contre Nvidia, Samsung, Vodafone, Microsoft, Okta, etc. On pense qu’ils sont autant motivés par la notoriété que par l’argent, étant donné que le groupe ne couvre pas ses traces et s’est joint aux appels Zoom des victimes pour les narguer.