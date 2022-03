Voici comment la carte Fortnite Season 2 va changer

Nous ne sommes que depuis quelques jours depuis le début de la saison 2 de Fortnite Chapter 3, mais grâce à l’exploration de données, nous savons quels seront les prochains changements et nouvelles à la fois sur la carte et dans l’histoire du jeu. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait :

Fortnite : certains dirigeables IO seront abattus

Dans la bande-annonce de l’histoire de Fortnite Chapter 3 Season 2, nous avons vu comment l’OI, l’Ordre imaginé, a pris d’assaut l’île, prenant The Seven par surprise et prenant une grande partie de l’île. En effet, depuis le début de la saison, la carte montre quelle faction contrôle chaque territoire :

Carte du territoire au début de la saison 2. En rouge : Imagined Order. En bleu : Les Sept

Les Seven gagneront du terrain au fur et à mesure de la saison. Pour l’instant, nous savons que la carte comportera sept phases différentes; au début de la saison, nous sommes dans la phase 1. Voici comment sera la phase 2 :

Map Phase 2 : IO perd le contrôle du Daily Bugle

Comme nous le voyons, le changement le plus significatif entre la phase 1 et la phase 2 est que l’OI perd le contrôle du Daily Bugle. Nous savons que cette prise de contrôle par The Seven sera tout sauf pacifique ; dans les fichiers du jeu il y a des dossiers et des sons dont les noms suggèrent que plusieurs dirigeables IO seront abattus :

Fortnite : Les Seven voleront les chars OI

Encore une fois, en fouillant dans les fichiers du jeu et en sachant que The Seven gagnera du terrain sur l’Ordre Imaginaire, nous voyons qu’il existe deux figurines différentes pour les Titan Tanks : il existe une version OI, et une autre version de The Seven.

Il existe deux figurines différentes pour les Titan Tanks dans les fichiers du jeu : une version OI et une version The Seven. Cela signifie qu’à mesure que les Sept gagnent du terrain, ils prendront le contrôle de leurs chars.#Fortnite #FortniteSeason2 pic.twitter.com/hKrfBtjHTt – Ruben Martínez (@ruvenmb) 24 mars 2022

Cela signifie qu’au fur et à mesure que la saison avance et que les Sept reprennent du terrain, ils voleront les chars de l’Ordre imaginaire. Autrement dit, les réservoirs continueront d’apparaître aux mêmes endroits qu’auparavant, mais leur peinture changera pour représenter à qui appartient chaque zone.

C’est, pour l’instant, tout ce que nous savons sur les changements à venir dans la nouvelle carte Fortnite Chapter 3 Season 2. Nous vous recommandons de consulter notre guide complet pour tout savoir sur le jeu, y compris comment monter de niveau rapidement ou comment terminer toutes les missions. .

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration