Pilule contraceptive masculine efficace à 99% et sans effets secondaires dans les tests de laboratoire

Des chercheurs de l’Université du Minnesota ont créé une pilule contraceptive masculine appelée YCT529 qui s’est avérée sûre et efficace lors de tests en laboratoire.

Une pilule contraceptive masculine s’est avérée efficace pour prévenir presque toutes les grossesses (99 %) et n’a causé aucun effet secondaire. C’est ce qui ressort d’une recherche préliminaire menée en laboratoire sur des modèles murins (souris) traités avec le médicament expérimental, baptisé YCT529. Si l’innocuité et l’efficacité effective de la molécule sont démontrées, des essais cliniques (tests humains) pourraient débuter d’ici la fin de l’année, en attendant l’approbation des autorités réglementaires – US Food and Drug Administration (FDA) et European Medicines Agency (EMA) – et la commercialisation ultérieure pourrait prendre environ cinq ans.

La pilule contraceptive a été développée par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université du Minnesota. Les chercheurs, dirigés par le Dr Abdullah Al Noman de l’Institute for Therapeutics Discovery & Development, n’ont pas encore publié la recherche en question, mais l’ont présentée à la conférence de printemps de l’American Chemical Society (ACS) actuellement en cours à San Diego, en Californie. Les scientifiques soulignent qu’aujourd’hui ce sont les femmes qui supportent l’essentiel du fardeau de la contraception, par exemple par le biais des pilules hormonales contrôlées, alors que pour les hommes les solutions sont très limitées ; au-delà du préservatif, en effet, il n’y a que la vasectomie, intervention chirurgicale qui conditionne la stérilisation et qui ne peut pas toujours être restaurée. « Bien que la vasectomie puisse parfois être inversée, la chirurgie d’inversion est coûteuse et pas toujours efficace », expliquent Al Noman et ses collègues dans un article publié sur le portail ACS.

Pour cette raison, différentes formes de pilules contraceptives ont été étudiées pendant des années également pour les hommes, à l’exception des principes hormonaux, car le contrôle de la testostérone peut déterminer des effets secondaires importants tels que la prise de poids, la dépression et l’augmentation du taux de cholestérol LDL (lipoprotéines faible densité), ce qui peut à son tour déclencher des problèmes cardiaques. « Nous voulions développer un contraceptif masculin non hormonal pour éviter ces effets secondaires », a déclaré le Dr Noman, qui travaille au laboratoire de Gunda Georg à l’Université du Minnesota, dans un communiqué de presse. Pour créer YCT529, les chercheurs se sont mis à « chasser » une molécule capable d’inhiber la protéine appelée récepteur alpha de l’acide rétinoïque (RAR-α). En fait, les souris dépourvues du gène RAR-α qui le produit sont stériles. Les scientifiques précédents avaient synthétisé des molécules capables de cibler toutes les formes de RAR (alpha, bêta et gamma), mais cela augmente le risque d’effets secondaires. Noman et ses collègues se sont concentrés sur la recherche d’une molécule spécifique de RAR-α ; pour ce faire, ils ont utilisé une méthode de calcul pour identifier YCT529.

Après avoir développé la molécule, les scientifiques l’ont donnée par voie orale aux souris, notant que leurs niveaux de sperme ont chuté de manière significative après l’ingestion. Cela a entraîné une prévention de grossesse de 99% après l’accouplement. De plus, les souris pourraient recommencer à avoir des petits dans les 4 à 6 semaines suivant l’arrêt du médicament. Les chercheurs n’ont trouvé aucun effet secondaire évident, tel que des changements de comportement et d’habitudes alimentaires, mais ce qui fonctionne chez la souris ne signifie évidemment pas qu’il est aussi sûr et efficace chez l’homme. De nouvelles investigations approfondies seront donc nécessaires avant de passer à la phase clinique de l’essai, attendue d’ici le troisième ou le quatrième trimestre de cette année, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes. L’espoir est qu’un contraceptif oral masculin sûr et efficace, non hormonal, soit bientôt disponible. Les détails de la présentation sont disponibles sur le portail de l’American Chemical Society.