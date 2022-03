Intel pourrait fabriquer les futurs GPU Nvidia

WTF ? ! Votre futur GPU Nvidia pourrait-il être produit par une fonderie Intel ? Aussi improbable que cela puisse paraître, le patron de l’équipe verte Jensen Huang dit que c’est quelque chose que son entreprise envisage. Le patron d’Intel, Pat Gelsinger, a répondu à la nouvelle en se disant « ravi » de l’intérêt de Nvidia, confirmant que les deux sociétés étaient engagées dans des discussions en cours.

Hier, Huang a répondu aux questions lors d’une session de questions-réponses avec la presse (via Tom’s Hardware) et a été interrogé sur l’initiative Intel Foundry Services (IFS). « Nous sommes très ouverts à l’idée d’envisager Intel, et je suis ravi des efforts qu’ils déploient », a-t-il déclaré.

Intel et Nvidia se font concurrence sur les marchés des CPU et des GPU, la révélation peut donc sembler un peu étrange, mais Haung a expliqué que « notre stratégie consiste à élargir notre base d’approvisionnement avec diversité et redondance à chaque couche. Au niveau de la puce, au niveau du substrat , la couche système, à chaque couche. Nous avons diversifié le nombre de nœuds, nous avons diversifié le nombre de fonderies, et Intel est un excellent partenaire pour nous. […] Ils sont intéressés à ce que nous utilisions leurs fonderies, et nous sommes très intéressés à l’explorer. »

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré à Reuters que la société était « ravie de leur [Nvidia] intérêt à utiliser nos capacités de fonderie. » Il a confirmé que les discussions étaient en cours, mais qu’il n’y avait pas de calendrier précis – Huang a ajouté que les discussions sur la fonderie peuvent prendre beaucoup de temps.

« Ce n’est pas seulement une question de désir », a déclaré Huang. « Nous devons aligner la technologie, les modèles commerciaux doivent être alignés, la capacité doit être alignée, le processus opérationnel et la nature des deux entreprises doivent être alignés. Cela prend beaucoup de temps et beaucoup de profondeur, discussion approfondie – nous n’achetons pas de lait ici. Il s’agit vraiment de l’intégration des chaînes d’approvisionnement. Nos partenariats avec TSMC et Samsung au cours des dernières années sont quelque chose qui a pris des années à cultiver. Nous sommes donc très ouverts à l’idée d’envisager Intel, et je suis ravi des efforts qu’ils font. »

La plupart des entreprises hésiteraient à travailler si étroitement avec des concurrents au cas où cela révélerait des secrets commerciaux, mais Huang n’est pas inquiet : il dit qu’Intel et AMD connaissent les secrets de Nvidia depuis des années, et qu’il existe de nombreux moyens légaux de garder le comportement sur le niveau, comme les NDA. « Nous partageons des feuilles de route, bien sûr, dans le respect de la confidentialité et d’un canal de communication très sélectif. L’industrie vient d’apprendre à fonctionner de cette manière. »

Parlant de concurrents technologiques collaborant de manière mutuellement bénéfique, Huang a cité quelques exemples de la façon dont son entreprise a travaillé avec AMD et Intel, y compris les processeurs du premier apparaissant dans les systèmes DGX. « Sans les processeurs Intel et tous les hyperscalers connectés à notre HGX, nous ne serions pas en mesure d’expédier HGX », a déclaré Huang, ajoutant que les processeurs Intel sont utilisés dans la plate-forme Omniverse de Nvidia.

Nvidia se concentre actuellement sur la production de la série RTX 4000 de cette année, alias Lovelace, pour laquelle elle aurait payé 10 milliards de dollars à TSMC pour sécuriser une part importante de la capacité de fabrication de 5 nm de la société taïwanaise. La société utilise actuellement le nœud de processus 8 nm de Samsung pour fabriquer la gamme de GPU Ampère grand public.