Toutes ces entreprises technologiques célèbres ont commencé dans un garage, sauf…

Des entreprises allant de Disney à Harley Davidson ont fait leurs débuts dans un garage et c’est le cas de nombreuses grandes entreprises technologiques, notamment Amazon, Apple, Google, HP et Microsoft. Cependant, les modestes débuts d’eBay ont eu lieu dans le salon de San José du fondateur Pierre Omidyar, et non dans un garage.

Lancé sous le nom de « The AuctionWeb » en septembre 1995, le premier article répertorié était un pointeur laser cassé qui s’est ensuite vendu 14,83 $ à quelqu’un qui prétendait être un collectionneur de pointeurs laser cassés.

L’entreprise a recruté son premier employé au début de 1996, a changé son nom pour eBay en septembre 1997 et a embauché Meg Whitman en tant que présidente et chef de la direction en 1998 pour aider à gérer les 30 employés de l’opération, un demi-million d’utilisateurs et des revenus proches de 5 millions de dollars. Whitman, d’ailleurs, a quitté eBay en 2008 et est devenu PDG de HP en 2011.

Bien qu’on ait souvent dit qu’eBay avait été développé pour que la fiancée d’Omidyar échange les distributeurs de bonbons Pez qu’elle collectionnait, c’est un mythe. Dans le livre de 2002 « The Perfect Store », la responsable des relations publiques d’eBay, Mary Lou Song, la troisième employée de l’entreprise, a admis qu’elle avait fabriqué l’histoire de Pez pour attirer l’attention des médias.

Plus de 25 ans plus tard, eBay reste une force dans les achats en ligne, bien qu’elle ne soit pas dominante. Elle reste une entreprise de plusieurs milliards de dollars, dont le siège est à San Jose, en Californie, emploie plus de 13 000 personnes et opère dans 32 pays en 2020.