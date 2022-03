Nous avons peut-être découvert ce qui cause le côlon irritable

Pour déclencher le trouble intestinal serait une toxine produite par certaines souches de Candida qui, en présence d’une inflammation généralisée, peut affecter le développement de la maladie.

Chez la plupart des gens, la flore microbienne normale de l’intestin prolifère sans causer de dommages. Mais en présence d’inflammation intestinale, certains micro-organismes peuvent se développer de manière excessive, contribuant au développement du syndrome du côlon irritable, une maladie chronique également connue sous le nom de syndrome du côlon irritable (IBS). maladie du côlon irritable), qui comprend une variété de troubles du côlon. Il s’agit notamment de la colite ulcéreuse, une maladie caractérisée par une inflammation et une ulcération de la muqueuse du gros intestin, dont les symptômes les plus courants sont la diarrhée, souvent accompagnée de sang, de douleur, de faiblesse et de perte de poids.

La cause possible du côlon irritable

Les causes de ce trouble ne sont pas encore claires, mais une équipe de recherche de l’Université Cornell à New York a découvert que certaines levures sont particulièrement abondantes chez les patients atteints de colite ulcéreuse. Et que plus la maladie est grave, plus les patients sont susceptibles de présenter une plus grande abondance de ces levures dans le côlon. En particulier, les chercheurs ont observé que des souches spécifiques de Candida albicansun champignon saprophyte normalement présent dans le tractus gastro-intestinal, dominent la muqueuse colique des patients atteints de maladies inflammatoires de l’intestin et que ces mêmes levures présentent une « riche diversité génétiqueQue les espèces trouvées chez les personnes sans colite ulcéreuse, ont expliqué les chercheurs dans une étude publiée dans Nature.

Pour évaluer l’impact de ces souches sur l’inflammation, les chercheurs ont testé leur effet dans des modèles murins, vérifiant que chez les souris sans inflammation intestinale, les levures identifiées chez les patients atteints de rectocolite hémorragique ne prolifèrent pas. Cependant, chez les animaux atteints d’une inflammation du côlon, qui imitait la colite ulcéreuse, ces levures se sont développées de manière excessive, produisant une toxine puissante, appelée candidalisine, qui peut endommager certaines cellules immunitaires, appelées macrophages, déclenchant une tempête de cytokines, qui sont des protéines qui favorisent l’inflammation par le système immunitaire.

Lorsque les souris ont ensuite reçu une corticothérapie, une prescription courante pour réduire l’inflammation intestinale, ces souches ont continué à sécréter des toxines, ce qui peut expliquer pourquoi les traitements actuels du syndrome du côlon irritable échouent souvent à résoudre le problème.

« Nos résultats suggèrent que ces souches de C. albicans ne provoquent pas d’inflammation intestinale spontanée – a expliqué l’auteur correspondant de l’étude, l’immunologue Iliyan Iliev de l’Université Cornell -. Mais ils se dilatent dans l’intestin lorsque l’inflammation est présente et peuvent être un facteur affectant la réponse au traitement chez nos modèles et peut-être chez les patients.« .

En d’autres termes, pour la plupart des gens, les souches de C. albicans ils ne sont pas un problème, mais dans l’intestin des patients atteints de colite ulcéreuse, chez qui l’inflammation est généralisée, certaines souches fongiques prolifèrent de manière excessive, causant plus de mal que de bien. « Cependant, nous ne savons pas si ces souches spécifiques sont acquises par les patients au cours de la maladie ou si elles ont toujours été présentes dans l’intestin et deviennent un problème lors d’épisodes de maladie active. – a ajouté Iliev -. Cependant, nos découvertes mettent en évidence un mécanisme par lequel de telles souches fongiques peuvent se retourner contre leur hôte et surcharger l’inflammation.« .