Parce qu’avec la mise à jour 15.4, la batterie de l’iPhone dure moins

Plusieurs comptes sur Twitter se plaignent d’une forte baisse de l’efficacité de la batterie après le téléchargement de la mise à jour 15.4. Heureusement, ce ne sera pas un problème persistant. Ici parce que.

Attendue depuis janvier dernier, la nouvelle mise à jour iOS 15.4 pour iPhone est enfin disponible. Cette mise à jour apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, dont la reconnaissance faciale Face ID même si vous portez un masque (et sans l’Apple Watch) ; le Green Pass et d’autres certifications sur l’application Wallet ; nouvel ensemble composé de 37 emojis ; nouvelles options vocales pour Siri ; améliorations pour iCloud et bien plus encore. Pourtant, deux jours après la sortie officielle, la mise à jour ne semble pas avoir fait son chemin dans le cœur de tous les utilisateurs. La raison : faible autonomie de la batterie après le téléchargement.

Plusieurs comptes sur Twitter se plaignent d’une forte baisse de l’efficacité de la batterie après le téléchargement de la mise à jour. « La consommation de la batterie d’iOS 15.4 est absolument ridicule. J’ai perdu 5% en moins de 10 minutes » écrit un utilisateur. « Apple SOS. La batterie s’épuise trop vite », écrit un autre.

Aussi inconfortable que soit la situation, il est peu probable qu’elle persiste dans le temps. Adrian Kingsley-Hughes, un chercheur de ZDNet, explique. « L’installation d’un nouveau système d’exploitation sur un iPhone entraîne de nombreuses opérations en arrière-plan, de l’indexation au recalibrage de la batterie, et cela peut durer des heures, voire des jours », déclare Kingsley-Hughes.

D’où l’impression que la batterie s’épuise bien plus vite qu’avant. C’est tout à fait normal au début, dit Kingsley-Hughes, considérant également que lorsque vous téléchargez une nouvelle mise à jour, les applications déjà installées sont également mises à jour pour le système d’exploitation actuel. Cependant, le chercheur conseille de garder la batterie sous contrôle à travers les réglages, pour comprendre avant tout ce qui est dû au faible rendement de la charge. « Si vous allez dans Paramètres> Batterie> État de la batterie et que le message est qu’il a » des performances maximales disponibles « , alors ce n’est qu’une routine ou un bug », écrit-il sur ZDNet.