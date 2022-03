Les Russes ont créé un deepfake Zelensky annonçant la reddition : Facebook l’a supprimé

Facebook et YouTube ont supprimé une vidéo réalisée avec une technologie deepfake dans laquelle un président fictif Zelenskyy parlait de se rendre aux Russes.

Ce n’était qu’une question de temps avant que les deepfakes ne commencent à apparaître dans la cyberguerre entre la Russie et l’Ukraine. Et de fait, ce fut le cas ces dernières heures, lorsqu’une vidéo apparemment tournée par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a commencé à circuler sur le web dans laquelle il annonçait la reddition à la Russie et demandait aux citoyens de « déposer les armes ». Evidemment la vidéo est un fake et Zelenskyy n’a jamais dit ces mots ni prêté son visage à cette vidéo : tout a été réalisé grâce à un deepfake, une technologie qui permet de remplacer le visage d’un acteur par celui d’une autre personne.

Le deepfake a été diffusé pour la première fois sur un site d’information ukrainien, TV24, qui semble avoir été piraté dans le but d’afficher le faux contenu. La vidéo montre Zelenskyy derrière le podium déjà vu dans les discours précédents, alors qu’il parle de se rendre et de « rendre le Donbass » à la Russie. Un deepfake pourtant pas particulièrement réussi : les proportions entre la tête et le corps sont fausses, la définition des deux parties est décalée (la tête est plus pixélisée que le corps) et la voix fictive a un timbre plus faible que la vraie. Le vrai Zelenskyy a mis en ligne une autre vidéo sur ses profils officiels pour confirmer la fausseté du contenu.

Au cours des dernières heures, Facebook et YouTube ont annoncé avoir supprimé la vidéo de leurs plateformes. « Aujourd’hui, notre équipe a identifié et supprimé un deepfake sur le président Zelenskyy », a expliqué Nathaniel Gleicher, responsable de la politique de sécurité de Meta, sur Twitter. « Il est apparu sur un site piraté et a commencé à se répandre sur le Web. » L’Ukraine était également prête à cette éventualité : le mois dernier, le gouvernement a émis plusieurs avertissements demandant à la population de ne pas croire les déclarations vidéo de Zelensky sur une reddition du pays. « Concernant la dernière provocation d’enfants, mon seul conseil est que les troupes russes baissent les armes et rentrent chez elles », a expliqué le président dans la vidéo publiée ces dernières heures. « Nous sommes déjà à la maison ».

La femme enceinte blessée dans le bombardement de l’hôpital de Marioupol est décédée avec le bébé