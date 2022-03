La parole humaine ne commencerait pas par des grognements, selon une étude

Grâce à deux expériences fascinantes, une équipe de recherche internationale a déterminé que notre langue ne serait pas née de grognements. Ici parce que.

À notre connaissance, le cerveau humain est l’organe le plus avancé et le plus complexe de l’Univers, tandis que le langage est l’un des « outils » les plus efficaces pour exprimer son potentiel. Pensez simplement à la connaissance que nous pouvons transmettre par l’utilisation du mot. L’évolution du langage humain est encore entourée de mystère aujourd’hui, mais les chercheurs commencent à comprendre quelques détails supplémentaires sur ses origines. Grâce à une recherche nouvelle et fascinante, il a été déterminé que tout ne commencerait pas par des grognements, comme nous avons généralement tendance à l’imaginer, mais par des gestes de la main (un vrai cadeau de nous Italiens).

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université d’Australie-Occidentale, qui a travaillé en étroite collaboration avec des collègues du Collaborative Research Center for Human Speech, a déterminé que les gestes et non les grognements donneraient naissance à un langage humain complexe d’importance linguistique de l’Université de Cologne ( Allemagne), le Département de psychologie de l’Université de Chicago et le Collège d’Asie et du Pacifique de l’Université nationale australienne (ANU). Les chercheurs, coordonnés par le professeur Nicola Fay, professeur à l’École des sciences psychologiques de l’Université de Crawley, sont arrivés à leurs conclusions après avoir mené des expériences particulières pour vérifier si les gestes ou les vocalisations étaient plus efficaces pour transmettre le sens à d’autres mots. .

Dans la première expérience, les scientifiques ont recruté des dizaines d’Australiens et d’habitants de l’archipel du Vanuatu (Océanie) et leur ont demandé de communiquer le sens de 995 mots distincts à l’aide de gestes ou de vocalisations non linguistiques, en pratique des grognements et des vers onomatopéiques pour tenter d’expliquer un certaine action ou objet. Dans la deuxième expérience, les chercheurs ont demandé la même chose à 10 aveugles et 10 voyants, tandis que les étudiants avaient pour tâche de comprendre ce que ces personnes avaient l’intention de communiquer. Les résultats des tests ont montré que lorsque les gens gesticulaient, la compréhension de la communication était deux fois plus efficace que les vocalisations non linguistiques. En d’autres termes, les gens se comprenaient mieux par les gestes de la main que par les sons. Ce résultat a été trouvé tant au niveau interculturel (Australiens et Vanuatiens) qu’inter-expérientiel (voyants et aveugles), comme l’a précisé l’auteur principal de l’étude, Nicolas Fay, psychologue cognitif.

Un bon exemple de la plus grande efficacité des gestes était le terme « verrouiller » ; l’action de tourner la clé était comprise par tous les participants, alors qu’il n’y avait aucune vocalisation qui pouvait être comprise. « Le geste a plus de succès que la vocalisation car les signaux gestuels sont plus universels que les signaux vocaux », ont souligné les chercheurs dans leur étude. Pour cette raison, on pense que notre langage extraordinaire est né précisément des gestes, même s’il n’est pas exclu que les vocalisations aient pu évoluer parallèlement aux gestes. Les détails de la recherche « Le geste est la principale modalité de création du langage » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.