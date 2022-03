La NASA prolonge les opérations de l’hélicoptère Ingenuity Mars jusqu’en septembre

Pourquoi c’est important: La NASA a prolongé les opérations de vol de son hélicoptère Ingenuity Mars jusqu’en septembre, car l’engin continue de dépasser les attentes. Il servira désormais d’éclaireur pour Persévérance, aidant la NASA à décider quel itinéraire le rover au sol devrait emprunter lorsqu’il traverse le cratère Jezero.

Ingenuity a atterri sur Mars avec le rover Persévérance le 18 février 2021 et a effectué son premier vol environ deux mois plus tard.

La NASA a initialement conçu Ingenuity pour voler jusqu’à cinq fois au cours d’une campagne d’essais de 30 jours, en partie pour déterminer si le vol contrôlé d’un avion sur Mars était même possible. L’hélicoptère a rapidement prouvé qu’il était plus que capable de répondre aux attentes de la NASA, donc plus de temps a été ajouté à son horloge proverbiale.

Ingenuity a récemment effectué son 21e vol, le premier d’au moins trois qui seront nécessaires pour déplacer l’hélicoptère vers une nouvelle zone de rassemblement près de la base du cratère Jezero. Une fois arrivé, la NASA utilisera l’hélicoptère pour repérer les itinéraires potentiels de son rover Persévérance pour atteindre la même zone par voie terrestre.

Teddy Tzanetos, chef de l’équipe Ingenuity au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a déclaré que la campagne Jezero sera le plus grand défi à ce jour pour l’équipe Ingenuity depuis son premier vol. « Pour augmenter nos chances de succès, nous avons augmenté la taille de notre équipe et procédons à des mises à niveau de notre logiciel de vol visant à améliorer la flexibilité opérationnelle et la sécurité des vols », a ajouté Tzanetos.

À ce jour, l’avion a enregistré plus de 38 minutes de vol sur Mars et parcouru près de trois miles. En raison du temps qu’il faut aux signaux radio pour voyager de la Terre à Mars, Ingenuity doit être utilisé de manière autonome avec des manœuvres pré-planifiées et programmées à l’avance.

Le prochain vol d’Ingenuity est prévu au plus tôt le 19 mars.