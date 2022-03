Les missiles « mystérieux » que Poutine utilise en Ukraine libèrent des appâts anti-radar

Il s’agit d’appareils capables d’échapper aux systèmes de défense aérienne et anti-missiles qui seraient libérés par les missiles Iskander-M lorsqu’ils seraient interceptés.

Un Iskander-M lancé en 2018 sur le site de test russe de Kapustin Yar / Wikipédia.

Les missiles Iskander-M, la variante du système balistique mobile à courte portée utilisé par les forces armées russes en Ukraine, ont une particularité « mystérieuse » qui expliquerait pourquoi les armes de défense aérienne ukrainiennes ont du mal à les intercepter : en plus d’effectuer manœuvres d’évitement dans la phase terminale du vol, ils seraient en mesure de larguer des dispositifs capables d’échapper aux radars et aux systèmes anti-missiles, similaires aux leurres anti-radar de la guerre froide. Les rapports sur New York Times, citant des sources du renseignement américain, selon lesquelles ces engins, d’environ 30 centimètres de long, sont largués par les missiles Iskander-M que Poutine lance depuis des bases mobiles de l’autre côté de la frontière, lorsque ces missiles détectent qu’ils ont été ciblés par les systèmes de sécurité. défense aérienne. Chaque appareil produirait « des signaux radio capables de confondre les radars tentant de localiser l’Iskander-M et contiendraient une source de chaleur capable d’attirer les missiles entrants», a déclaré un responsable du renseignement qui les a décrits tout en gardant l’anonymat, car ils ne sont pas autorisés à en parler publiquement.

Leurres anti-radar sur missiles Iskander-M

Techniquement, il ne s’agirait donc pas de sous-munitions à risque explosif, mais de dispositifs appâts associés aux missiles Iskander-M en contre-mesure à l’interception radar et missile. En l’absence de confirmation officielle, l’appât a été surnommé 9B899 ​​et décrit sur la base de photographies d’appareils en forme de fléchette, blanc avec une queue orange, qui circulent sur les réseaux sociaux depuis environ deux semaines. Certaines de ces images ont été partagées sur chat-uxo.comun site pour les experts militaires et civils en déminage.

Comme indiqué, ces dispositifs sont similaires aux leurres de la guerre froide, appelés « aides à la pénétration » qui accompagnaient les ogives nucléaires des années 1970 pour échapper aux systèmes anti-missiles. L’utilisation dans des missiles tels que l’Iskander-M, qui ont des ogives conventionnelles à la place, n’avait pas été documentée auparavant, mais on pense que le leurre est placé à l’arrière du missile et libéré pour pénétrer les systèmes de défense. Ces appareils permettraient donc aux Iskander-M russes, qui ont une portée maximale de 500 km et se déplacent à une vitesse hypersonique de 2100-2600 m/s (Mach 6-7), d’atteindre leurs cibles sans être interceptés.

« Au moment où les gens ont inventé les missiles, les gens ont commencé à chercher un moyen de les abattre, et au moment où les gens ont commencé à chercher un moyen de les abattre, les gens ont commencé à penser aux aides à la pénétration – a commenté Jeffrey Lewis, professeur de non-prolifération au Middlebury Institute of International Studies à Monterey, Californie -. Mais nous ne les avons jamais vus car ils sont hautement secrets – si vous savez comment ils fonctionnent, vous pouvez les contrer« .

L’utilisation d’appâts pourrait indiquer un certain niveau de négligence ou d’urgence de la part des dirigeants militaires russes, a ajouté Lewis, car la Russie sait qu’ils seront inévitablement collectés et étudiés par les services de renseignement occidentaux afin que les défenses aériennes de l’OTAN puissent être préparées à les vaincre. D’autre part, a déclaré l’expert, il est hautement improbable que les Iskanders que la Russie a vendus à d’autres pays contiennent ces appâts. « Cela me suggère que les Russes accordent une certaine importance au maintien de la confidentialité de cette technologie et que cette guerre est suffisamment importante pour qu’ils y renoncent.« .