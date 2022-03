Ce sont les fonctionnalités du Galaxy S22 que Samsung apporte à certains de ses anciens téléphones

Quelque chose à espérer : si vous avez un ancien téléphone Galaxy et que vous avez regardé avec envie Samsung dévoiler récemment le Galaxy S22 et sa multitude de fonctionnalités, voici de bonnes nouvelles : beaucoup d’entre eux arrivent sur les générations précédentes de combinés et de tablettes.

Samsung vient d’annoncer que son One UI 4.1 qui est arrivé aux côtés de la série Galaxy S22 sera bientôt disponible pour une large gamme d’appareils Galaxy via une mise à jour logicielle. Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 l’obtiendront en premier, avant que la mise à jour n’atterrisse sur les séries Galaxy S21, S20 et S10, la gamme Galaxy Note à partir de la Note 10+, les combinés Galaxy A sans nom et tous les modèles pliables précédents. Téléphone (s. Les tablettes Galaxy Tab S7 FE et Tab S sans nom seront également mises à jour.

Ceux qui reçoivent One UI 4.1 peuvent profiter d’un certain nombre de fonctionnalités, y compris l’outil de partage en direct Google Duo qui permet aux utilisateurs de partager leurs écrans avec d’autres lors d’un appel Google Duo, leur permettant de parcourir les images de la galerie, de partager des écrans de navigateur et de collaborer sur Notes Samsung ensemble.

Les amateurs de photographie devraient apprécier l’application de retouche photo Expert RAW qui permet d’enregistrer des fichiers aux formats JPG et DNG. Il permet aux utilisateurs d’éditer à la fois des photos et des vidéos avec une précision totale, selon Samsung.

Vient ensuite l’effaceur d’objets que Samsung a présenté lors de son dernier événement Unpacked. C’est essentiellement un moyen facile de supprimer les objets indésirables des photos, qu’il s’agisse de personnes, d’ombres, de reflets, etc. Tout ce que vous avez à faire est de dessiner autour de la chose en question ou, dans le cas d’ombres et de reflets, appuyez sur un bouton.

Samsung introduit également une expérience de partage de photos plus simplifiée et rationalisée qui avertit les utilisateurs de toute imperfection d’une image et les optimise automatiquement. Il permet également l’envoi simultané de plusieurs photos, vidéos et fichiers.

https://www.youtube.com/watch?v=HfEOFFfXQuuY

Enfin, Samsung s’est associé à Grammarly pour intégrer le logiciel de ce dernier dans son clavier, aidant les utilisateurs à créer des messages plus fluides et clairs en plus de mettre en évidence les fautes d’orthographe et de grammaire.

Samsung n’a jamais donné de dates précises sur le début des déploiements, mais nous espérons qu’ils ne devraient pas prendre trop de temps pour arriver ici.