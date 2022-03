Le SSD 980 Pro 2 To de Samsung chute à 249 $, son prix le plus bas jamais enregistré

Conclusion : L’un des meilleurs disques SSD de Samsung destinés aux consommateurs est en vente au prix le plus bas que nous ayons vu à ce jour. L’inventaire ne durera probablement pas longtemps à ce prix, donc si vous êtes intéressé, j’irais le chercher maintenant.

La version 2 To du SSD 980 Pro de Samsung est actuellement réduite à seulement 249,99 $ sur Amazon, le prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour cette capacité. Lors de la vente Prime Day d’Amazon, le même lecteur de 2 To était au prix de 329,99 $.

Le SSD Samsung 980 Pro a affronté le Sabrent Rocket 4 Plus dans notre bataille SSD PCIe 4.0 grand public, se méritant une place aux côtés du disque Sabrent en tant que premier choix de notre série Best Of.

La variante 2 To est conçue pour des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu’à 7 000 Mo/s et jusqu’à 5 100 Mo/s côté écriture. Bien que le lecteur soit rétrocompatible avec PCIe 3.0, vous souhaiterez le coupler avec une carte mère compatible PCIe 4.0 pour optimiser les performances.

Les disques rapides comme ceux-ci ont tendance à chauffer, en particulier sous une charge soutenue ou dans un environnement avec une mauvaise circulation d’air. Afin de vous assurer que l’étranglement thermique ne devienne pas un problème, vous pouvez également choisir un dissipateur thermique de rechange. Des options de refroidissement passif et actif sont disponibles à bas prix et pourraient vous éviter bien des maux de tête sur la route.