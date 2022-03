Dans le ciel des États-Unis, des avions dispersent de l’iodure d’argent pour qu’il neige davantage

Cette pratique, connue sous le nom d’ensemencement des nuages, vise à augmenter les précipitations dans les zones touchées par la sécheresse. Cependant, les controverses sur la sécurité et les doutes sur l’efficacité réelle ne manquent pas.

Un avion équipé de fusées pour l’ensemencement des nuages ​​/ Wikipédia

Une technique, connue depuis les années 1940 pour modifier la structure des nuages ​​et augmenter les précipitations, connaît un fort regain aux États-Unis, où la sécheresse augmente de manière significative. La pratique, appelée insémination en nuage (ensemencement des nuages en anglais), exploite la dispersion dans les nuages ​​de produits chimiques comme l’iodure d’argent, un composé qui a une structure qui induit une réaction de congélation de la vapeur d’eau. En d’autres termes, afin d’augmenter l’enneigement de certaines zones, et donc de disposer d’une réserve d’eau supplémentaire au printemps et en été, les nuages ​​en transit sur certaines régions des USA sont stimulés en y semant des composés chimiques grâce au utilisation d’avions transportant des fusées chargées d’iodure d’argent.

Ce n’est que l’hiver dernier, dans l’État américain du Wyoming, où le ensemencement des nuages financées dans le cadre d’un programme fédéral, 28 missions aériennes ont été réalisées, non sans controverse sur l’impact sécuritaire et environnemental de l’iodure d’argent, dont l’exposition prolongée peut entraîner une incapacité temporaire mais pas des dommages chroniques.

Cependant, plusieurs études ont montré la faible toxicité de l’argent et des composés qui en sont dérivés, probablement par rapport à la quantité dispersée dans les nuages, 100 fois inférieure aux émissions industrielles dans de nombreuses régions du monde. L’accumulation dans le sol et la végétation, en revanche, n’a pas été suffisamment étudiée, tout comme il n’est pas clair si cette pratique modifie simplement la distribution spatiale des précipitations plutôt que de provoquer davantage de précipitations en général.

Actuellement, rapporte le CNNla ensemencement des nuages elle est utilisée dans environ 50 pays, mais de nombreux climatologues restent sceptiques quant à l’efficacité de la technique ainsi qu’au temps et aux efforts consacrés à essayer de manipuler le climat. Daniel Swain, climatologue à l’Université de Californie à Los Angeles, a également souligné la difficulté de concevoir des expériences scientifiques pour tester l’efficacité de la technique. « Comment savons-nous combien de précipitations seraient tombées si les nuages ​​n’avaient pas été ensemencés ? – dit Swain -. Distinguer les précipitations dues à l’insémination artificielle est quelque chose qui ne peut pas être vraiment contrôlé« .

Selon Swain, les expériences ensemencement des nuages ils traitent généralement d’un ensemble restreint de paramètres, en tenant compte des conditions météorologiques, notamment la couverture nuageuse, l’heure de la journée et l’emplacement. De plus, le changement climatique rapide ajoute une autre couche à la liste des variables, comme avec le réchauffement climatique progressif, les modèles météorologiques et les nuages ​​évoluent constamment, souvent de manière incontrôlée.

Dans une expérience menée en 2017 au-dessus du bassin de Payette, dans l’Idaho, où un avion a semé de l’iodure d’argent lors de trois événements de ensemencement des nuagesles scientifiques ont identifié « modèles de dispersion sans ambiguïté« Dans des bancs de nuages ​​qui ne produiraient normalement pas de précipitations mais qui, une fois traités, ont formé des cristaux de glace reflétant le schéma de vol. Les chercheurs ont donc mesuré, avec des radars et des modèles mathématiques, la quantité de précipitations générées, malgré le fait que diverses incertitudes subsistent quant à la possibilité réelle que la technique soit une solution concrète à la sécheresse, comme l’ont également affirmé les chercheurs impliqués dans la recherche, notamment Sarah Tessendorf, scientifique du Centre national de recherche atmosphérique. La pratique, dit l’expert, pourrait « aider au fil des ans à augmenter les niveaux de stockage dans les réservoirs mais la quantité de précipitations produite par l’ensemencement des nuages ​​- jusqu’à 10% – n’est pas du tout suffisante pour résoudre le problème« .

Dans l’ensemble, une partie de la communauté scientifique souligne également que les méthodes qui nécessitent le déploiement d’avions à carburant fossile pour disperser l’iodure d’argent dans les nuages ​​vont à l’encontre de l’objectif climatique de réduction des émissions de carburant fossile. Selon Tessendorf, ce serait cependant un petit prix à payer pour améliorer la technologie : « Le nombre d’avions et la durée de ces vols pour faire l’ensemencement des nuages, ainsi que les programmes qui le font actuellement, sont pâles par rapport au nombre de vols commerciaux et aériens que nous avons actuellement dans le ciel du monde entier. – dit le chercheur -. Donc, pour moi, c’est une goutte dans le seau de combustibles fossiles supplémentaires brûlés, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de place pour l’amélioration afin d’avoir un processus plus propre.« .