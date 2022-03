Kirby fêtera ses 30 ans avec un concert en ligne : date et comment le voir gratuitement

Nintendo a annoncé un concert commémoratif pour célébrer le 30e anniversaire de Kirby. Alors qu’il ne reste que quelques jours avant la première de Kirby and the Forgotten Land sur Nintendo Switch, le personnage très apprécié jouera dans cette performance avec « un grand groupe » au Tokyo Garden Theatre de la capitale japonaise le 11 août. Nous vous disons quand c’est et comment nous pouvons le voir en direct totalement gratuit.

Kirby 30th Anniversary Music Fest: date, heure et comment le regarder en ligne

Le concert du Kirby 30th Anniversary Music Fest sera diffusé en direct le 11 août à partir de 10h00 du matin (heure de la péninsule espagnole) totalement gratuit. Nintendo. Pour pouvoir le voir, il suffira d’accéder à la chaîne officielle Kirby sur YouTube et de rejoindre le streaming, qui sera activé à l’approche de la célébration de l’événement.

L’événement musical nous permettra de profiter de medleys originaux que nous avons entendus dans les jeux vidéo Kirby tout au long de ces trois décennies ; un exercice de nostalgie qui nous rappellera une multitude de souvenirs avec des professionnels de la musique en maîtres de cérémonie. De plus, un énorme moniteur LED montrera Kirby en mouvement, accompagné de manière prévisible de séquences des titres que nous écoutons à tout moment. Bientôt, nous connaîtrons plus de détails.

En parallèle, Nintendo a publié l’introduction instrumentale du concert musical de Kirby organisé en 2017, lors de la célébration du 25e anniversaire du personnage. La vidéo de l’ouverture, interprétée par l’Orchestre philharmonique de Tokyo, ne dure que quelques minutes et vous pouvez la voir ci-dessous. Spectaculaire.

Prochain arrêt, Kirby and the Forgotten Land sur Nintendo Switch

Kirby and the Forgotten Land sera mis en vente ce 25 mars exclusivement sur Nintendo Switch en format physique et numérique. Une démo gratuite est maintenant disponible via l’eShop avec les trois premiers niveaux du jeu. Sera-ce le titre que nous attendons depuis tant d’années ? Dans quelques jours, nous le saurons.

