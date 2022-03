Comment obtenir GTA Online gratuitement pour PS5 : exigences, dates et téléchargement

GTA 5 et GTA Online seront diffusés ce mardi 15 mars sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series. Le saut vers la nouvelle génération du phénomène de masse Rockstar Games trouvera dans ces éditions sa meilleure version à ce jour sur les plateformes domestiques, avec de nombreuses améliorations graphiques, de performances et de temps de chargement. Ceux qui souhaitent poursuivre leur progression dans GTA Online sur PS5 peuvent désormais le faire avec une promotion spéciale : gratuite pour une durée limitée.

Obtenez maintenant GTA Online pour PS5 totalement gratuit : étapes et conditions

A partir de ce 15 mars 2022 et jusqu’au 14 juin 2022, tous les utilisateurs PS5 abonnés à PS Plus téléchargent le jeu gratuitement. Une fois téléchargé, il nous appartiendra pour toujours, mais nous aurons besoin d’un compte PlayStation Plus actif pour pouvoir jouer.

Étapes à suivre pour télécharger gratuitement GTA Online depuis notre console PS5. Accédez à votre PlayStation 5 et accédez au PS Store (non disponible sur le Web, uniquement depuis la console). Recherchez Grand Theft Auto Online pour obtenir cette version autonome du jeu. Téléchargez GTA Online gratuitement et jouez pour toujours. Vous avez besoin d’un compte PS Plus actif pour jouer.

L’offre est disponible du 15 mars 2022 au 14 juin 2022.

Si vous avez joué à GTA Online sur PS4, vous pouvez reprendre là où vous vous étiez arrêté. Le transfert de données est maintenant activé et vous permet de transférer vos propres personnages créés, GTA$, progrès, statistiques, véhicules, propriétés, armes, vêtements et activités.

Combien coûtera GTA Online après la promotion sur PS5

Actuellement, les joueurs PS5 ont deux options pour retourner à Los Santos dans la prochaine génération. D’une part, achetez GTA 5 pour 9,99 euros (qui comprend le mode individuel et GTA Online) avec une remise de 75 % jusqu’au 14 juin. En revanche, ceux qui tenteront d’obtenir GTA Online à partir du 14 juin sur PS5 devront débourser 19,99 euros pour cette version indépendante de l’univers multijoueur de GTA 5. A cette même date GTA Online sera activé pour 39,99 euros avec le mode unique et GTA en ligne.

