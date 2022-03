Une nouvelle espèce de tortue géante a été découverte aux Galápagos

Grâce à des tests ADN effectués sur des tortues géantes sur l’île de San Cristóbal, aux Galápagos, une nouvelle espèce de ces magnifiques reptiles a été découverte.

Cela semble incroyable mais une nouvelle espèce de tortue géante vient d’être découverte aux Galápagos, un archipel volcanique au cœur de l’océan Pacifique devenu célèbre pour sa faune extraordinaire et les études sur les pinsons du naturaliste britannique Charles Darwin. Les tortues géantes, appartenant à une quinzaine d’espèces dont trois sont éteintes, sont sans aucun doute parmi les animaux les plus emblématiques et représentatifs de ces îles, pouvant atteindre plus de 400 kilogrammes de poids, près de 2 mètres de long et environ 180 ans de longévité maximale. Aujourd’hui, ces reptiles sont strictement protégés, mais ont été amenés au bord de l’extinction en raison de l’exploitation pour la viande, de la destruction de l’habitat naturel et de l’introduction d’espèces exotiques. Savoir qu’il existe une nouvelle espèce de ces merveilleux animaux est donc une nouvelle extraordinaire.

Crédit : wikipédia

La découverte de la nouvelle espèce a été annoncée dans un communiqué du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Transition écologique de l’Equateur, auquel appartiennent politiquement les îles Galápagos (elles se trouvent à un millier de kilomètres des côtes sud-américaines). Mais comment les scientifiques ont-ils découvert une nouvelle tortue géante juste aujourd’hui ? Le mérite revient aux études ADN menées sur les spécimens de l’île de San Cristóbal, l’une des sept îles de l’archipel (il y en a 13 en tout) où vivent ces animaux. Jusqu’à aujourd’hui, les zoologistes appelaient cette espèce Chelonoidis chathamensis, mais des analyses génétiques ont révélé que leur matériel génétique est différent de celui prélevé sur des échantillons prélevés au début du XXe siècle, des os et des coquillages trouvés dans une grotte des hautes terres de l’île. scientifiques de l’Académie des sciences de Californie. En termes simples, on croyait que ces découvertes et les tortues actuellement vivantes appartenaient toutes à la même espèce, Chelonoidis chathamensis. Mais ce n’est pas le cas; l’espèce qui vit aujourd’hui sur l’île est en effet distincte de celle avec laquelle elle a toujours été confondue, qui se serait éteinte.

Crédit : James Gibbs, Galápagos Conservancy

L’étude a été dirigée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de Yale (États-Unis) et de l’Université de Newcastle (Royaume-Uni), qui a collaboré étroitement avec des collègues du MIT, de l’Université MacEwan (Canada), de l’Université George Mason et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Evelyn L. Jensen, professeur au département d’écologie et de biologie évolutive de l’université américaine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les échantillons de 129 spécimens.

La raison pour laquelle l’une des deux espèces de l’île de San Cristóbal survit encore aujourd’hui et l’autre est éteinte réside dans le fait que la première a toujours vécu sur des plateaux du nord-est, jamais atteints par les explorateurs du passé, tandis que la deuxième, qui vivait dans les plaines, elle a été abattue. Les coquillages et les ossements trouvés dans les grottes en 1906 appartiennent précisément à l’espèce éteinte, que les experts continueront d’appeler Chelonoidis chathamensis, tandis qu’un nom complètement différent doit être choisi pour le nouveau, comme l’explique le ministère équatorien de l’Environnement. Les détails de la recherche « Une nouvelle lignée de tortues géantes des Galapagos identifiée à partir d’échantillons de musée » ont été publiés dans la revue scientifique Heredity of the Nature circuit.