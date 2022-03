L’informatique quantique de Microsoft franchit une nouvelle étape

En 2017, Microsoft a annoncé son engagement envers l’informatique quantique. Les uns et les zéros avaient leurs jours comptés, du moins le pensions-nous. Le géant de Redmond a proposé un site Web et même un SDK pour que les développeurs commencent à expérimenter cette nouvelle façon de calculer. en utilisant «les états quantiques des particules subatomiques pour stocker l’information», ou qubits. La computación cuántica promete el potencial de velocidades y potencia computacional inéditas, al tiempo que supone todo un reto técnico: cómo crear estos qubits sin recurrir a entornos especializados difíciles de producir y casi imposibles, hasta ahora, de crear en cualquier tipo de escenarios del mundo réel.

La réalité est que pour la plupart, cela ressemblera à du chinois, mais nous essaierons d’expliquer autant que possible quelle a été la grande découverte de Microsoft. L’informatique quantique est encore très complexe et nécessite des explications supplémentaires.

L’informatique quantique fait un pas de géant

Mais maintenant, selon un nouveau post sur les histoires d’innovation de Microsoft, les scientifiques d’Azure Quantum de la société ont réalisé un « percée scientifique clé » pour créer des qubits topologiques. Ceux-ci ont des protections intégrées contre le bruit ambiant comme la chaleur, les particules subatomiques ou les champs magnétiques, selon l’article. Ces qubits topologiques, qui utilisent une paire de « modes majorana zéro » induire « une phase topologique de la matière délimitée par des nœuds. » « Ces excitations quantiques n’existent normalement pas dans la nature et doivent être excitées pour apparaître dans des conditions incroyablement précises. »

Autrement dit, Azure Quantum a trouvé un moyen de créer des qubits sous le nom de qubits topologiques. C’est pourquoi Azure Quantum s’est concentré sur le développement de qubits topologiques, qui devraient être plus rapides, plus petits et moins sujets à la perte d’informations que les autres types de qubits actuellement en développement. Microsoft estime que la création d’un qubit plus stable sur le plan topologique est la voie la plus claire et la plus rapide pour construire une machine quantique à l’échelle industrielle.

Un avenir prometteur… encore très loin

La promesse de l’informatique quantique repose sur la capacité d’utiliser des particules subatomiques pour accélérer et multiplier considérablement les tâches de calcul. C’est quelque chose d’excitant pour l’industrie de rompre avec tout ce qui a précédé. Permettant de travailler sur des problèmes apparemment insolubles tout en procurant un net avantage à ceux qui peuvent profiter des aspects technologiques :

Cette machine quantique est conçue pour fonctionner main dans la main avec les ressources informatiques Azure classiques pour offrir aux clients de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, une entreprise chimique pourrait être en mesure de concevoir de nouveaux catalyseurs en quelques semaines au lieu de plusieurs décennies dans un laboratoire. Les scientifiques pourraient percer les secrets de la nature pour récolter la lumière de manière plus durable et améliorer le photovoltaïque pour une énergie plus propre.

Celui qui développe en premier un accélérateur quantique commercial aura un énorme avantage concurrentiel, ainsi que ses clients, a déclaré Alam. C’est encore une autre façon pour Azure de continuer à offrir les meilleurs services cloud et à permettre à ses entreprises clientes de faire progresser leurs industries.

L’informatique quantique est encore un peu un Saint Graal, mais les scientifiques de Microsoft ont franchi une étape clé vers l’exploitation un jour de la puissance des particules subatomiques et l’amélioration considérable du potentiel de puissance de calcul. Nous espérons vous avoir aidé à comprendre, un peu, le fonctionnement et l’importance de cette trouvaille de Microsoft.