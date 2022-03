Lancement de l’iPhone SE 3 : même ancien design, plus de puissance

Par Mashable le 14 mars 2022



80

L’iPhone SE (2022) d’Apple n’a pas changé d’apparence, et la plupart du matériel est le même (ou très similaire) qu’auparavant. Mais la puce A15 le rend vraiment puissant, tout en améliorant les photos et la durée de vie de la batterie. Le prix a un peu augmenté, mais c’est quand même une bonne affaire si vous voulez un téléphone Apple pas cher.

De Pocket-Lint le 14 mars 2022



80

Si vous pouvez vous permettre d’étendre votre budget à l’Apple iPhone 13 mini, nous le recommanderions à l’iPhone SE (3e génération) n’importe quel jour de la semaine, mais en tant qu’iPhone d’entrée de gamme, la troisième génération SE est un solide interprète et une excellente option de mise à niveau – il vous suffit de pouvoir regarder au-delà de cette conception vieillissante.

Par Engadget le 14 mars 2022



80

Ceux qui veulent des appareils photo et des écrans supérieurs, cependant, devraient au moins envisager le Galaxy A52 ou l’iPhone 13. Si vous pouvez attendre un peu plus longtemps et que cela ne vous dérange pas d’Android, il y a aussi une chance que le prochain Pixel de milieu de gamme de Google soit un meilleur accord. Pour l’instant, il est agréable de voir un nouvel iPhone SE qui apporte des performances et une connectivité modernes dans un design que les fans de téléphones plus petits apprécieront. C’est basique, mais ça fait le travail.

De The Verge le 14 mars 2022



80

Je dois imaginer que le 2022 SE est la dernière fois que nous verrons ce design particulier apparaître dans un nouveau téléphone d’Apple. Si vous êtes un fan de ce facteur de forme et de Touch ID, et que vous ne voulez pas les laisser partir, c’est probablement votre dernière chance de les conserver. Si nous voyons un autre appareil SE dans deux ans, il supprimera probablement les gros cadres et le bouton d’accueil, car la vie évolue rapidement. Jusque-là, le SE reste un petit téléphone puissant avec un design rétro un peu trop vintage pour la plupart d’entre nous.

Par cnet le 14 mars 2022



87

Comme c’était le cas en 2016 et 2020, l’iPhone SE est votre billet d’entrée le moins cher dans l’écosystème d’Apple : iCloud, iMessage, App Store, Apple TV Plus, Apple Music, FaceTime. À 429 $, je pense que ça vaut le prix et c’est une valeur incroyable pour ce que vous obtenez.

Par HardwareZone le 14 mars 2022



85

Si vous regardez autour de vous, vous auriez du mal à trouver quoi que ce soit qui rivalise avec la qualité de fabrication, les performances et les fonctionnalités de l’iPhone SE pour le même type d’argent. Bien sûr, ils peuvent avoir des écrans plus grands et des systèmes de caméra comparables ou même légèrement meilleurs, mais l’attraction principale de l’iPhone SE est qu’il vous permet d’accéder à l’écosystème Apple et à tous les avantages qu’il confère à un prix attractif. En fin de compte, l’iPhone SE n’est peut-être pas l’iPhone que vous voulez, mais c’est l’iPhone dont vous avez besoin. Je sais que c’est un vieux cliché fatigué, mais dans ce cas, c’est très vrai.

Par TechRadar le 14 mars 2022



80

L’iPhone SE (2022) est plus rapide et mieux connecté que son prédécesseur, et au prix le plus attractif actuellement possible pour un nouvel iPhone 5G. Cependant, si vous recherchez un meilleur iPhone avec des écrans plus grands, de meilleurs appareils photo et une plus grande liste de spécifications modernes, le nouveau SE n’est peut-être pas pour vous.

De Tom’s Guide le 14 mars 2022



80

L’iPhone SE 2022 est le téléphone le plus rapide que vous puissiez acheter à moins de 500 $ et il offre de superbes photos à partir de sa caméra arrière unique. C’est aussi le meilleur petit téléphone, mais il existe de meilleures options abordables si vous voulez un écran plus grand et une autonomie plus longue.

Par CNBC le 14 mars 2022



Si vous avez juste besoin d’un iPhone capable d’exécuter toutes les applications et les derniers logiciels, l’iPhone SE est un excellent achat pour le prix. C’est une énorme mise à niveau pour les personnes venant d’appareils similaires, comme l’ancien iPhone 8. C’est aussi un excellent premier téléphone pour les adolescents – de nos jours, beaucoup d’enfants obtiennent leur premier téléphone lorsqu’ils sont au collège.

Par N Business le 14 mars 2022



Il ne sera pas étrange de supposer que l’iPhone SE de troisième génération pourrait être le dernier iPhone à revêtir le design classique avec un bouton d’accueil, étant donné que toutes les attentes pointent vers un scanner d’empreintes digitales à l’écran sur un futur iPhone, ce que nous attendons mieux vaut tard que jamais.

Par TechCrunch le 14 mars 2022



Si j’étais un autre type de personne, simplement intéressé à posséder un téléphone simple et compétent, la vie de l’iPhone SE a beaucoup à le recommander. Si vous êtes une personne plus épanouie dont la vie ne tourne pas autour de la technologie comme un électron encerclant un noyau, alors cela pourrait être l’option pour vous.