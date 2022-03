Les planètes Vénus et Mars dansent dans le ciel de mars : comment et quand voir les duos célestes

Mars et Vénus sont les protagonistes de ces jours de spectaculaires conjonctions astrales à l’aube. Voici comment et quand admirer les duos célestes.

Crédit : NASA

En ces jours de la mi-mars, la « planète de l’amour » Vénus et la « planète rouge » Mars ont commencé à faire un duo dans le ciel à l’aube, nous offrant une séquence spectaculaire de conjonctions astrales. C’est un avant-goût de ce que nous pourrons admirer vers la fin du mois, lorsque les astres impliqués dans les conjonctions seront au nombre de quatre ; en plus des deux planètes déjà mentionnées, en effet, il y aura aussi le « Seigneur des Anneaux » Saturne et le croissant de Lune décroissante, un spectacle incontournable pour tous les passionnés d’astronomie. Mais revenons aux duos entre Vénus et Mars ; voici tout ce qu’il faut savoir pour ne pas rater l’événement parmi les stars.

Les câlins entre Vénus et Mars, respectivement la deuxième et la quatrième planète du système solaire (au milieu il y a la Terre), ont déjà commencé il y a quelques jours et vont se poursuivre encore un certain temps, jusqu’à ce qu’ils se réunissent en quatuor au fin du mois. Les deux objets s’élèvent dans le ciel du sud-est juste avant l’aube. Le mercredi 13 mars, la première à jeter un coup d’œil à l’horizon sera Vénus, vers 04h10 (heure de Rome), suivie de Mars environ 25 minutes plus tard. Le duo aura lieu dans la constellation du Capricorne, juste en dessous des étoiles Algedi et Dabih.

Crédit : Stellarium

Distinguer les deux planètes des étoiles environnantes sera assez simple. Vénus, en effet, est le troisième objet le plus brillant de la voûte céleste (après le Soleil et la Lune) et se présente avec une lumière particulièrement intense, semblable à celle d’un petit phare « suspendu » au firmament. La raison réside dans son atmosphère infernale, responsable de l’effet de serre le plus dévastateur du système solaire, capable de faire monter la surface vénusienne à 464°C. Les nuages ​​denses et corrosifs de Vénus font «rebondir» la lumière du soleil vers nous, nous donnant un objet céleste pratiquement indubitable. Mars, en revanche, a une lumière plutôt faible, mais sa splendide couleur rouge la rend facile à repérer ; 13 sera à quelques degrés au sud et à droite de Vénus. Il convient également de rappeler que la lumière des planètes ne brille pas comme celle des étoiles, à la fois pour la plus grande proximité avec la Terre et pour le fait qu’elle ne provient pas de réactions nucléaires, mais n’est que celle réfléchie par le Soleil.

Comme toujours, nous précisons qu’aucune instrumentation scientifique n’est requise pour observer une conjonction astrale, mais avec un télescope, un appareil photo superzoom ou de bonnes jumelles, il est certainement possible d’apprécier de splendides détails sur les corps célestes impliqués. Comme les valses entre Mars et Vénus se produisent près de l’aube, la fenêtre temporelle pour les admirer est assez courte. Les rayons du soleil, en effet, comme cela arrive tous les jours, « effacent » les planètes du firmament, jusqu’à la prochaine tombée de la nuit.