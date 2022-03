Un enfant subissant une transplantation cardiaque révolutionnaire pourrait se passer de médicaments anti-rejet

Toute personne qui reçoit une transplantation d’organe doit prendre des médicaments anti-rejet, mais un enfant subissant une transplantation cardiaque pourrait s’en passer. Ici parce que.

Petit Easton Sinnamon. Crédit : Hôpital universitaire Duke

Un bébé américain, Easton Sinnamon, a été sauvé grâce à une transplantation cardiaque pionnière, la première du genre, qui a peut-être jeté les bases de l’avenir de ces chirurgies. La particularité réside dans le fait qu’en plus du cœur, les médecins ont également transplanté le thymus du même donneur. C’est un organe lymphoïde primaire – situé derrière le sternum, dans le médiastin antérieur – impliqué dans la production de lymphocytes T et donc dans la réponse immunitaire. Étant donné que l’un des principaux effets secondaires des greffes d’organes est le rejet, provoqué par le système immunitaire, les médecins pensent que grâce à la greffe de thymus du même donneur, le petit Easton pourrait ne pas avoir besoin de médicaments immunosuppresseurs pour le restant de ses jours.

La greffe révolutionnaire a été réalisée au Duke University University Hospital (Caroline du Nord) par une équipe de spécialistes dirigée par le professeur Joseph W. Turek, chef de la chirurgie cardiaque pédiatrique à l’hôpital. L’opération, basée sur deux séances opératoires distinctes, a été réalisée en août 2021, alors que le bébé n’avait que 6 mois ; le cœur a été transplanté le 6, tandis que le thymus, obtenu à partir de cellules cultivées dans le laboratoire du même donneur, a été transplanté deux semaines plus tard. Aujourd’hui, 7 mois après les opérations, les médecins ont constaté que le tissu du thymus fonctionnait correctement, produisant des lymphocytes T.

Pour le moment, l’enfant prend des médicaments immunosuppresseurs, comme doivent le faire tous ceux qui reçoivent une greffe d’organe, mais le professeur Turek et ses collègues tenteront dans les semaines à venir de réduire les doses, jusqu’à ce que les médicaments soient complètement éliminés, si possible. Ces étapes ont été décidées précisément parce que le thymus fait son travail et devrait reconnaître le cœur comme « son ». N’oubliez pas que les médicaments immunosuppresseurs peuvent être assez toxiques à long terme, en particulier pour les reins, donc être en mesure de les réduire considérablement – ou de les éliminer complètement – serait une réussite médicale très importante.

Pour ces raisons, la transplantation combinée de thymus et de cœur – ou de tout autre organe solide – pourrait devenir une procédure standard à l’avenir, si son efficacité était pleinement démontrée. « Cela a le potentiel de changer le visage de la transplantation d’organes solides à l’avenir », a déclaré le professeur Turek dans un communiqué de presse. Mais il y a des obstacles qu’il ne faut pas sous-estimer. Tout d’abord, la décision de greffer le thymus au petit Easton n’était pas liée à un projet expérimental, mais à une condition de nécessité, étant donné qu’en plus de la malformation cardiaque (pour laquelle il a été opéré à seulement 5 jours, mais inutilement compte tenu de la nécessité d’une greffe), les médecins se sont aperçus qu’il souffrait également d’une pathologie de l’organe lymphoïde. Par conséquent, la transplantation du thymus était également nécessaire. Mais cela a permis d’amener sur la table d’opération une idée déjà testée en laboratoire. Le principal problème de cette procédure réside dans le fait que la transplantation d’un thymus chez un sujet avec un thymus fonctionnel pourrait entraîner le rejet du nouvel organe, compromettant tout l’échafaudage de la chirurgie à la base. Les chercheurs étudient les moyens de contourner cet obstacle.

Le bébé vient d’avoir un an et les médecins soulignent qu’il « va bien ». Naturellement, les parents sont également ravis du résultat de cette opération singulière, dont l’efficacité n’est pas encore pleinement démontrée. « C’était l’une de ces choses qui auraient pu l’aider, et si cela fonctionne, non seulement cela l’aide, mais cela pourrait également aider des milliers d’autres personnes avec leurs enfants qui ont besoin d’une greffe », a déclaré la mère d’Easton, Kaitlyn. « Quand on en a parlé, on s’est dit ‘Pourquoi ne devrions-nous pas le faire alors que nous pouvons faire la différence pour toutes ces autres personnes ?' », a-t-elle commenté. L’espoir est que le petit puisse vraiment se passer de médicaments anti-rejet, ouvrant une nouvelle voie dans la médecine des greffes. Il y a quelques semaines à peine, une équipe de recherche canadienne dirigée par des scientifiques du Centre de transplantation Ajmera de l’Institut de recherche de l’Hôpital général de Toronto a annoncé la création du premier organe anti-rejet.