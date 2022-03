Les détaillants répertorient une demi-douzaine de nouveaux processeurs Ryzen

En un mot : un lot de processeurs Ryzen dont la rumeur faisait état a été confirmé par la découverte de leurs listes dans les catalogues des détaillants. Bien qu’AMD n’ait pas encore annoncé les puces Ryzen 7, 5 et 3, le fait qu’elles soient déjà répertoriées indique clairement qu’elles arrivent.

En janvier, AMD a annoncé le Ryzen 7 5800X3D et l’a programmé pour une sortie au printemps. La semaine dernière, plusieurs sources ont déclaré qu’il arriverait sur le marché à la mi-avril aux côtés des Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600, 5500 et 4500 et Ryzen 3 4100, qui n’ont pas encore été annoncés.

Une fuite posté les OPN des six processeurs (références de commande) sur Twitter jeudi. Maintenant qu’ils peuvent être recherchés dans les catalogues des détaillants en ligne, plusieurs listes peuvent être trouvées.

Nouveaux processeurs

Le détaillant allemand 2compute répertorie les cinq processeurs non annoncés et le 5800X3D. Il a des prix pour chacun d’eux et des spécifications pour certains. Les détaillants français Compufirst et PC21 répertorient tous deux le 5700X, et le détaillant belge Optishop propose également le 4500.

Certains détaillants répertorient les spécifications partielles des processeurs, mais pas leurs prix. Le détaillant britannique IT4Profit partage de manière unique ses spécifications complètes, qui figurent dans le tableau ci-dessous.

Spécifications possibles

R7 5700X R5 5600 R5 5500 R5 4500 R3 4100 Noyaux / Fils 8 / 16 6 / 12 4 / 8 Booster l’horloge 4,5 GHz 4,2 GHz 4,2 GHz 4,1 GHz 4,0 GHz Horloge de base 3,4 GHz 3,6 GHz 3,5 GHz 3,6 GHz 3,8 GHz Cache 36 Mo 36 Mo 19 Mo 11 Mo 6 Mo PDT 65W Prix ​​moyen* 291 $ 214 $ 174 $ 144 $ 114 $

À titre de comparaison, le 5800X octa-core a un PDSF de 450 $ mais se vend environ 350 $. Pendant ce temps, le 5600X hexa-core a été lancé à 299 $ mais se vend 230 $.

5800X3D

Le 5800X3D est la première tentative d’AMD d’implémenter sa technologie d’empilement de cache vertical, V-Cache, dans un processeur grand public/de jeu. Il dispose de 64 Mo de V-Cache en plus des 32 Mo de cache L3 d’un 5800X standard pour 96 Mo au total.

En dehors de cela, c’est presque un 5800X normal. Ses vitesses d’horloge de base et d’amplification ont été réduites à 3,4 GHz et 4,5 GHz, soit des diminutions de 400 et 200 MHz, respectivement. On dit aussi qu’il n’est pas overclockable.

Le détaillant 2compute répertorie le 5800X3D pour 468 $ (hors taxes). Cependant, 2compute a l’habitude de surévaluer légèrement ses processeurs inédits, et donc une estimation réaliste de son PDSF serait de 450 $, comme le vanilla 5800X. A ce prix, il pourrait avoir une rivalité intéressante avec le Core i7-12700K.

Crédit photo : Fritzchens Fritz