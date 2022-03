Pokémon GO ne peut plus être joué en Russie et en Biélorussie

« Les jeux de Niantic ne sont plus disponibles au téléchargement en Russie et en Biélorussie et le gameplay sera également suspendu sous peu », a déclaré la société via Twitter.

Dans le sillage de Sony, Microsoft et Nintendo, Niantic, la société à l’origine du développement de Pokémon GO, a également décidé de retirer ses produits du territoire russe et biélorusse, ainsi que d’en suspendre l’accès sous peu. Cela signifie que ses titres ne seront plus disponibles pour les utilisateurs en Russie et en Biélorussie. « Nous nous tenons aux côtés de la communauté mondiale dans l’espoir de la paix et d’une résolution rapide de la violence et des souffrances en Ukraine », a écrit la société. « Les jeux Niantic ne sont plus disponibles au téléchargement en Russie et en Biélorussie et le gameplay sera également suspendu sous peu. » Cela signifie que Pokémon GO, Pikmin Bloom et Ingress ne seront plus téléchargeables en Russie et en Biélorussie. De plus, ceux qui ont déjà téléchargé les trois jeux susmentionnés ne pourront se connecter qu’indéfiniment.

Pas seulement le blocage des services : parmi d’autres initiatives de Niantic, il y a aussi des dons pour soutenir la population ukrainienne. Le 3 mars, l’entreprise a annoncé qu’elle avait recueilli 75 000 $ grâce à une campagne interne impliquant les employés. A cela s’ajoutent les 200 000 dollars reversés « directement à des organisations humanitaires axées sur le soutien aux personnes et aux réfugiés en Ukraine », a précisé Niantic.

Après l’invitation du vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov, plusieurs entreprises de la scène vidéoludique ont décidé d’abandonner le marché russe et biélorusse. Non seulement Sony, Microsoft et Nintendo, mais aussi des éditeurs de logiciels du calibre d’Electronic Arts et de CD Projekt RED ont décidé de suspendre leurs activités dans les deux pays impliqués dans la guerre en Ukraine. Ce phénomène n’est cependant pas exclusif aux jeux vidéo. Sur le front des Big Tech, Apple a été parmi les premiers à arrêter ses services en Russie et en Biélorussie. Netflix a également adopté la même politique.

