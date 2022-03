Le rover Curiosity a photographié une petite « fleur » sur Mars : qu’est-ce que c’est ?

Grâce à la caméra Mars Hand Lens Imager (MAHLI), le rover Curiosity de la NASA a immortalisé une structure semblable à une fleur ou à un corail sur Mars.

Crédit : NASA/JPL – Caltech/MSSS

Le rover Curiosity de la NASA a photographié une petite structure minérale de forme inhabituelle sur Mars qui ressemble étroitement à la délicate d’une fleur ou aux ramifications d’un corail. L’image a été capturée le 24 février, correspondant au 3 396e « jour martien » ou sol depuis le début de la mission, qui a officiellement commencé le 6 août 2012, lorsque le rover à propulsion nucléaire a été « déversé » dans le cratère Gale, un immense cratère de 154 kilomètres situé dans l’Elysium Planitia.

Mais comment s’est formé un rocher à l’aspect aussi étrange ? Les scientifiques du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, responsables de la construction du rover, soulignent dans un communiqué de presse que la forme est liée à l’action érosive de l’eau, qui a coulé sur la planète rouge il y a des milliards d’années. C’est aujourd’hui un monde aride, désertique et très probablement sans vie (il n’est pas exclu que des micro-organismes puissent survivre dans les lacs souterrains) ; cependant, on pense que Mars était autrefois un monde « luxuriant », avec des rivières, des lacs, des mers et qui sait, peut-être même la vie. Le rover Curiosity et le « collègue » Persévérance arrivés plus récemment ont justement parmi leurs tâches principales celle de chasser les preuves biologiques, passées et pourquoi pas, même présentes.

La petite « fleur » rocheuse a été immortalisée par la caméra Mars Hand Lens Imager (MAHLI), un instrument installé sur le bras robotique de Curiosity utilisé pour collecter des images microscopiques et des détails des roches, un peu comme une loupe. Ce n’est pas un hasard si la fleur martienne est plus petite qu’un cent américain (ou penny), qui a un diamètre inférieur à 2 centimètres (19,05 millimètres). «Curiosity a découvert dans le passé un assortiment diversifié de petites structures similaires qui se sont formées lorsque des fluides de minéralisation ont traversé des canaux dans la roche. Les images de ces caractéristiques aident les scientifiques à mieux comprendre l’histoire prolongée de l’eau liquide dans le cratère Gale », lit-on dans un communiqué du JPL basé en Floride. Deux petites roches discoïdes ont également été observées près de la « fleur » ; eux aussi ont été façonnés il y a des milliards d’années par le passage de l’eau.

Dans son errance au cœur du cratère Gale, le rover Curiosity n’a pas seulement photographié et filmé des roches et des poussières, mais aussi le ciel. Fin février, la NASA a partagé des images spectaculaires de délicats nuages ​​martiens alors qu’ils se dressaient sur le mont Sharp (Aeolis Mons), le sommet au cœur du cratère. Malgré leur apparence terrestre, ce sont des nuages ​​​​de glace de dioxyde de carbone, qui parcourent environ 80 kilomètres de la surface.