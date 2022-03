« Ce n’est pas Call of Duty, ne vous enrôlez pas pour l’excitation »: l’avertissement de l’ancien soldat

« Ce n’est pas Call of Duty, c’est réel et les Russes ne sont pas des graphiques sur un écran, ils ont des armes et sont prêts à tirer et à tuer », explique un soldat volontaire qui se bat aujourd’hui pour l’Ukraine.

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, de nombreux ex-soldats et volontaires de Bitrate et d’autres nations non directement impliquées dans la guerre ont commencé à affluer dans le pays pour combattre au sein de la Légion nationale géorgienne. Parmi eux Thomas, un jeune de 25 ans originaire de Londres qui a expliqué au DailyMail : « Ce n’est pas Call of Duty, c’est réel et les Russes ne sont pas graphiques sur un écran, ils ont des armes et sont prêts à tirer et à tuer ». L’avertissement s’adresse à tous les jeunes qui pourraient être attirés par le frisson de se battre dans une guerre, mais qui ne sont pas préparés à faire face à un tel scénario.

« Mon conseil est de rester à la maison et de faire un peu d’humanitaire », poursuit Thomas. « Vous pouvez aider d’autres manières, cela n’a aucun sens de venir ici et de vous faire tuer. » De son côté, Thomas est un ancien soldat qui a passé quatre ans dans l’armée britannique, pour partir et récupérer son uniforme lorsque l’Ukraine a commencé à demander l’aide de combattants volontaires. Un appel auquel ont également répondu des légions comme le Georgian National, qui a entraîné en janvier des civils ukrainiens aux tactiques de défense.

Un autre jeune homme interrogé par le DailyMail, James, est un Manchester de 22 ans sans expérience de combat préalable mais qui ressentait « le sens du devoir ». « Ils ont proposé de me former, ils ne se sont pas contentés de me donner une arme et de m’envoyer au front », explique le garçon. « Ils m’ont appris des tactiques, comment utiliser des armes et comment rester en vie parce que je voudrais retourner vivant à Manchester. » Mais comme le dit Thomas, une zone de guerre n’est pas un jeu vidéo et sans expérience, vous risquez de mettre votre vie en grave danger, plus qu’elle ne l’est déjà pour les soldats entraînés. Il existe de nombreuses initiatives humanitaires pour aider dans votre pays et elles sont certainement tout aussi utiles.