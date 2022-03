PC Building Simulator 2 arrive cette année avec une meilleure apparence, plus de 1 200 pièces et un mode carrière de 30 heures

Quelque chose à espérer: PC Building Simulator est devenu l’un des succès surprises de l’année à la sortie de sa longue période d’accès anticipé en 2019. Comme c’est le cas avec la plupart des choses qui réussissent, une suite est en préparation, et il arrive cette année.

PC Building Simulator 2 conserve le principe de base de l’original tout en ajoutant plusieurs améliorations. Comme vous pouvez le remarquer dans la vidéo, la fidélité graphique des composants que vous manipulerez a été améliorée, offrant une expérience plus immersive.

Il existe plus de 1 200 pièces de PC individuelles disponibles au lancement de plus de 45 marques, dont Intel, AMD, Nvidia et une gamme de fabricants de boutique ; le développeur dit que le matériel est « fidèle à la réalité ». Vous obtenez également plus d’options de personnalisation, une « simulation plus approfondie » des PC que vous allez assembler et des pièces avec un éclairage RVB, bien sûr.

PC Building Simulator 2 est également livré avec un mode carrière promettant plus de 30 heures de jeu axé sur « l’expérience de l’atelier de réparation ». Cela innovera sur le mode carrière de l’original, en ajoutant un ensemble de fonctionnalités améliorées et étendues incorporant des années de commentaires de la communauté, selon le communiqué de presse.

« C’est une chance pour nous de faire beaucoup de choses que nous ne pouvions pas faire auparavant sur le plan technique. Nous visons simultanément à ajouter plus de profondeur à la simulation, à augmenter les options de personnalisation, à améliorer la capacité de bricoler et à faire un jeu plus beau […] C’est un travail difficile, mais en ce moment, tout le monde dans l’équipe est vraiment excité », a déclaré Sam ‘Caliburn’ Hills, responsable principal de la communauté de PC Building Simulator.

Le jeu à venir est créé par UK Studio Spiral House, qui développe et aide les entreprises avec des jeux depuis le Commodore 64 jours. L’original a été développé par Kiss Claudiu en partenariat avec The Irregular Corporation, cette dernière ayant vu sa société mère, Tonic Games Group, acquise par Epic Games l’année dernière, expliquant pourquoi PCBS 2 sera une exclusivité Epic Games Store.

Aucun mot sur exactement quand PC Building Simulator 2 arrivera, mais il sera lancé cette année. L’original et son DLC se sont vendus à plus de 2 millions d’exemplaires, alors attendez-vous à ce que la suite soit également populaire.