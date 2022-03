Des gaz neurotoxiques aux agents sanguins : que sont les armes chimiques et comment fonctionnent-elles ?

Les États-Unis ont déclaré que la Russie pourrait utiliser des armes chimiques dans la guerre en Ukraine. Voici ce qu’ils sont et quels types d’entre eux existent.

Balles au gaz moutarde. Crédit : wikipédia

Toutes les armes peuvent causer des blessures atroces et tuer, néanmoins il existe certaines catégories qui sont strictement réglementées et/ou interdites par les conventions internationales en raison de leur mode de libération, de leurs conséquences et de leur portée destructrice. Elles incluent certainement les armes chimiques (CW, acronyme d’armes chimiques), qui sont interdites en vertu de la Convention sur les armes chimiques (CAC) entrée en vigueur le 29 avril 1997 et mise en œuvre par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). . Il s’agit d’un organisme intergouvernemental basé à La Haye (Pays-Bas) dont font partie 193 États. L’objectif de l’OIAC n’est pas seulement de promouvoir l’adhésion à la convention, qui interdit « l’utilisation, la mise au point, la production, le stockage et le transfert à grande échelle d’armes chimiques et de leurs précurseurs », mais également de vérifier, par des inspections sur place, la destruction des stocks de ces armes. En termes simples, les États membres doivent communiquer quelles armes chimiques ils possèdent et en combien ils doivent les détruire sous la supervision de l’OIAC. Bien que la Russie ait achevé la destruction de 100 % de ses 40 000 tonnes d’armes chimiques en 2017, les États-Unis préviennent que le Kremlin pourrait les utiliser pendant la guerre en Ukraine, après quoi la Russie a accusé les États-Unis de développer des armes de ce type dans des laboratoires ukrainiens. . « Nous devons tous prêter attention à l’utilisation possible d’armes chimiques ou biologiques par la Russie en Ukraine, et à l’utilisation possible d’opérations sous fausse bannière impliquant leur utilisation. C’est une tendance évidente », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. Les armes biologiques diffèrent des armes chimiques en ce sens qu’elles reposent sur des agents pathogènes qui existent déjà dans la nature, tels que des bactéries, des champignons, des virus et d’autres toxines.

Chlore utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Crédit : wikipédia

Filet de la propagande d’un côté et de l’autre avec les accusations mutuelles et très lourdes, les armes chimiques ont encore une longue et terrible histoire dans les conflits, depuis le fameux « gaz moutarde » (chloroéthane thioéther ou gaz moutarde) exploité durant la Première Guerre mondiale au Zycklon B utilisé par les nazis pour exterminer les juifs dans les chambres à gaz des camps de concentration, en passant par les prétendues armes de destruction massive de Saddam Hussein (qui se sont révélées plus tard être de fausses nouvelles), qui ont justifié la deuxième guerre du Golfe en Irak.

Que sont les armes chimiques

Mais que sont exactement les armes chimiques ? L’OIAC précise dans un article qu’une arme chimique signifie « un produit chimique utilisé pour causer intentionnellement la mort ou des dommages en raison de ses propriétés toxiques », ajoutant que « les munitions, dispositifs et autres équipements spécifiquement conçus pour armer des produits chimiques toxiques entrent également dans la définition de armes chimiques « . Sont donc incluses toutes les substances toxiques et leurs précurseurs qui, par leurs propriétés, sont capables d’altérer les processus vitaux causant « la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents aux humains ou aux animaux ». Tout dispositif utilisé pour créer, lancer et libérer des produits chimiques est appelé une arme chimique. Il comprend donc des bombes, des missiles, des obus d’artillerie, des mines et même certains types de chars.

Tambours avec des armes chimiques. Crédit : wikipédia

Bien sûr, il existe de nombreux produits chimiques qui, bien qu’ils figurent sur la liste des armes chimiques, sont également utilisés à des fins civiles, industrielles et médicales. Pour cela, ils relèvent du « Principe de cohérence », selon lequel « une substance chimique toxique détenue par un Etat partie doit être produite, stockée ou utilisée dans un but légitime et être d’un type et d’une quantité appropriés à son usage ‘pacifique’ . « .

Mais que sont les armes chimiques ? Il en existe de nombreux types et ils diffèrent selon le type d’effet qu’ils provoquent.