Créez gratuitement des graphiques et des animations 3D avec Blender

Blender est un logiciel open source pour la modélisation, le rendu, l’animation, la post-production, la création interactive et la lecture 3D. Disponible pour Windows, Linux, Irix, Sun Solaris, FreeBSD ou Mac OS X.

La modélisation

Une gamme de types d’objets 3D, y compris des maillages polygonaux, des surfaces NURBS, des courbes de Bézier et B-spline, des métaboules, des polices vectorielles (TrueType, PostScript, OpenType)

Surfaces de subdivision catmull-clark de style ‘proxy lisse’

Fonctions booléennes de maillage

Fonctions d’édition telles que extruder, biseauter, couper, tourner, visser, déformer, subdiviser, bruit, lisser Outils d’édition de sélection douce pour la modélisation organique

Accès aux scripts Python pour les outils personnalisés

Animation

Déformation de l’armature (squelette) avec cinématique avant/inverse, skinning automatique et peinture 3D interactive pour la pondération des sommets

Mélangeur d’animation non linéaire avec cycles de marche automatisés le long des chemins

Système de contraintes

Cadrage de clé Vertex pour le morphing, avec curseurs de contrôle

Éditeur de pose d’animation de personnage

Déformation de réseau animable

Le système ‘Ipo’ intègre à la fois la courbe de mouvement et l’édition traditionnelle d’images clés

Prise en charge de la lecture, du mixage et de l’édition audio pour la synchronisation du son

Accès aux scripts Python pour des effets d’animation personnalisés et procéduraux

Création 3D/jeu en temps réel

Éditeur graphique pour définir un comportement interactif sans programmation

Détection de collision et simulation dynamique

API de script Python pour un contrôle et une IA sophistiqués, logique de jeu avancée entièrement définie

Prend en charge tous les modes d’éclairage OpenGL™, y compris les transparences, les textures animées et à réflexion

Lecture de jeux et de contenus 3D interactifs sans compilation ni prétraitement

Audio, en utilisant la boîte à outils fmod

Multicouche de scènes pour les interfaces de superposition

Le rendu

Raytracer intégré très rapide

Prise en charge intégrale du célèbre moteur de rendu Yafray

Suréchantillonnage, flou de mouvement, effets de post-production, champs, pixels non carrés

Cartes d’environnement, halos, reflets d’objectif, brouillard

Divers shaders de surface tels que Lambert, Phong, Oren-nayar, Blinn, Toon

Rendu des bords pour l’ombrage des toons

Textures procédurales

Occlusion ambiante

Solveur de radiosité

Scripts d’exportation disponibles pour les moteurs de rendu externes tels que Renderman (RIB), Povray, Virtualight

Éditeur de texture UV avec différents modes de dépliage de maillage

Interface

Disposition flexible des fenêtres configurables par l’utilisateur

Puissant système de données orienté objet

Polices anti-aliasées avec prise en charge de la traduction internationale

Fenêtres pour les courbes/clés d’animation, le diagramme de scène schématique, l’édition de séquences vidéo non linéaires, l’éditeur d’actions d’animation de personnages, le mélangeur d’animations non linéaires, l’édition d’images/UV, la sélection de fichiers/images et la gestion de fichiers

Éditeur de texte intégré pour les annotations et l’édition de scripts Python

Interface cohérente sur plusieurs plates-formes

Des dossiers

Enregistrez toutes les données de scène dans un seul fichier .blend

Le format .blend prend en charge la compression, les signatures numériques, le cryptage, la compatibilité avant/arrière et peut être utilisé comme bibliothèque pour créer un lien vers d’autres fichiers .blend

Lecture/écriture TGA, JPG, PNG, Iris, SGI Movie, IFF, AVI et Quicktime GIF, TIFF, PSD, MOV (Windows et Mac OS X)

Importation et exportation natives pour les fichiers DXF, Inventor et VRML, avec des scripts python disponibles pour de nombreux autres formats 3D

Créez des exécutables autonomes contenant du contenu 3D interactif ou lisez-les avec le plug-in de navigateur Web 3D

Feu et fumée

La simulation d’incendie a été ajoutée au simulateur de fumée. Le domaine a reçu des mises à jour majeures pour améliorer les performances et la convivialité. De la fumée peut être émise par les surfaces en maille, sans avoir besoin d’un système de particules. Un champ de force de flux de fumée a été ajouté pour améliorer l’interaction avec d’autres simulations. La simulation et le mélange de fumée colorée sont possibles et l’interaction de la fumée avec les objets de collision a été améliorée.

Modélisation de maillage

L’outil de biseau inclut maintenant l’arrondi et a été par ailleurs bien amélioré, préservant la largeur de biseau demandée plus uniformément et générant une meilleure topologie. Un nouvel outil de symétrie a été ajouté pour rendre la topologie de maillage et les données symétriques.

Plus de fonctionnalités

Les nouvelles fonctionnalités incluent : un outil de transfert des poids des sommets d’un maillage à un autre, un dessin de fenêtre anti-crénelé, une édition proportionnelle connectée dans l’éditeur UV, une lecture et une écriture améliorées des fichiers DPX, plus de contrôle sur la conicité de la courbe, des masques de collision dans le moteur de jeu et une sécurité améliorée du titre de la caméra dessin.

Rendu des cycles

La prise en charge de l’écriture de shaders personnalisés dans le langage Open Shading est désormais disponible. Le rendu du flou de mouvement a également été ajouté, pour rendre les objets en mouvement et les caméras flous. Il existe également un nœud d’ombrage anisotrope, et les nœuds BSDF peuvent désormais avoir différentes normales, qui peuvent être définies à l’aide des nouveaux nœuds de relief et de carte normale.

Modificateurs

Le décimateur a été réécrit et préserve désormais les couleurs des UV et des sommets, dispose d’un mode non subdivisé et d’un mode permettant de dissoudre les sommets pour créer des n-gons plans. Un nouveau modificateur lisse laplacien peut réduire le bruit ou lisser le maillage tout en préservant les contours et le volume. Un modificateur de triangulation a également été ajouté, ce qui peut être utile pour créer des éléments de jeu avec des cartes normales cuites.

La modélisation

Outil de pont amélioré pour ponter plusieurs boucles à la fois, subdivision, fusion de surface et pontage des régions de face. Nouvel outil de remplissage de grille remplissant une grille à partir de boucles d’arêtes, miroir X et édition proportionnelle projetée, accrochage à la symétrie, option de fractionnement de face pour la dissolution, connexion des sommets coupés sur les faces.

Rendu des cycles

Les performances de rendu ont été améliorées sur le CPU et le GPU et la prise en charge des nouveaux GPU a été ajoutée. Une nouvelle passe de rendu de brume est disponible, la visibilité des rayons est désormais prise en charge pour toutes les sources de lumière et de nouveaux nœuds ont été ajoutés. Le rendu des cheveux sur le GPU a également été activé.

Suivi de mouvement

Certaines nouvelles fonctionnalités et de petites améliorations à celles existantes ont été apportées pour le suivi de mouvement. Les principales fonctionnalités sont l’affinement de la position des marqueurs, qui vous permet d’affiner la position du marqueur après qu’il a été occulté par un objet, et la sélection automatique d’images clés, qui essaie de trouver automatiquement la meilleure image clé pour la reconstruction.

La physique

Smoke a amélioré la qualité du rendu, évite les blocs et prend en charge la simulation de sous-trame pour gérer les émetteurs à déplacement rapide. Les particules peuvent maintenant être émises à partir de faces générées par des modificateurs qui n’étaient pas dans le maillage d’origine.

Convivialité

Outils de peinture de poids améliorés, modificateur de masque pour les bandes de séquenceur, peinture d’image 2D plus cohérente avec la peinture 3D, meilleur affichage des raccourcis clavier, activation et désactivation rapides de plusieurs couches ou visibilité, indentation automatique pour les instructions Python multilignes, etc.

Sécurité Python

Les scripts Python à exécution automatique peuvent désormais être contrôlés de manière plus sécurisée.

Les nouvelles fonctionnalités très attendues pour le moteur de rendu Cycles incluent le flou de mouvement de déformation, le rendu feu/fumée et volume et une API de cuisson. L’interface utilisateur permet désormais des popups déplaçables et des widgets de prévisualisation redimensionnables. L’animation a de nouveaux types d’interpolation avec des préréglages « d’assouplissement des équations ». La modélisation permet désormais de « diviser les normales » et la sculpture/peinture a une nouvelle roue chromatique HSL et des détails constants dans dyntopo. Le développement de jeux permet désormais de désactiver les briques logiques, les animations multi-threads, les matériaux de diffusion uniquement et les couches d’action « illimitées ». Le rendu Freestyle NPR a une nouvelle fonctionnalité de traits texturés, ainsi que des options de tri des lignes.

Quoi de neuf: