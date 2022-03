Tout ce que vous devez savoir sur l’événement Peek Performance d’Apple 2022

Le 8 mars, Peek Performance a dévoilé les produits Apple. La nouvelle génération de produits Apple a apporté lueur et espoir aux fans d’Apple. Apple a organisé cet événement sensationnel en ligne pour manifester la puissance de l’interaction virtuelle à l’ère des données d’aujourd’hui.

Jusqu’au dernier moment, Apple a été discret pour divulguer toute information substantielle. Cependant, des rumeurs ont inondé les médias sociaux, indiquant le lancement de plusieurs produits Apple. Lors de l’événement Peek Performance, Apple a lancé l’iPhone SE3, l’iPad Air 5, l’ordinateur Mac Studio et le tout nouvel Apple Studio Display.

Parallèlement à ces prodigieux produits Apple, le géant de la technologie a lancé la puce M1 Ultra la plus sophistiquée pour les ordinateurs personnels. L’Apple Spring Event 2022 a été un thriller plein de rebondissements pour les fans d’Apple. Dans cet article approfondi, nous avons discuté de tout ce que vous devez savoir sur l’événement Peek Performance Event 2022 d’Apple.

iPhone 13

L’attente de longue date d’une mise à jour sur l’iPhone 13 s’est terminée avec le Peek Performance Event 2022. Apple a annoncé les mises à jour des couleurs de mi-cycle sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13. Outre les mises à jour des couleurs, toutes les fonctions restantes sont les mêmes. comme ils l’étaient lors du premier lancement.

Cependant, l’iPhone 13 Pro a le vert alpin alors que l’iPhone 13 est vert simple. Ces variations de couleur dans le même modèle suggèrent qu’Apple s’efforce d’engager les fans d’Apple dans un vortex continu de sensations fortes et de bonheur.

iPhone SE3

Avant l’annonce finale de la nouvelle génération de produits Apple, il y avait beaucoup de rumeurs. Certains d’entre eux étaient vrais, tandis que d’autres n’étaient que de simples canards. Lors du Peek Performance Event 2022, Apple a lancé l’iPhone SE de troisième génération. Il a des fonctionnalités plus avancées et une résolution d’image incroyablement attrayante.

L’iPhone SE3 ressemble au design et façonne le design classique de l’iPhone. Il dispose de la puce bionique A15, d’un appareil photo de 12 mégapixels et d’une connectivité Internet 5G. Son grand écran avec un panneau LCD de 4,6 pouces peut offrir une expérience vidéo et de jeu 3D exceptionnelle. Sa batterie dure deux heures de plus que la version précédente de l’iPhone SE et sera disponible dans une taille un peu plus grande.

Si vous cherchez à passer de votre téléphone Android à Apple, l’iPhone SE3 est le meilleur choix. Vous pouvez l’obtenir le 8 mars. Cependant, les précommandes commenceront le 11 mars. L’iPhone SE3 a un coût de 429 $, soit une augmentation de 30 $ par rapport à l’iPhone SE de deuxième génération.

iPad Air 5

L’événement Peek Performance 2022 d’Apple a stupéfié les fans grâce à l’annonce passionnante de l’iPad Air 5. Le nouvel iPad Air est livré avec des changements et des améliorations sans précédent dans le logiciel et le matériel.

Le changement le plus phénoménal est l’ajout de la puce M1 Ultra dans la nouvelle marque iPad Air 5. La puce M1 est 50 % plus rapide que la puce A15 Bionic. Outre cette amélioration, l’iPad Air 5 comprend un appareil photo de 12 mégapixels et un port USB-C.

L’iPad Air 5 aurait la connectivité 5G et serait rapide. Il aura la scène centrale et la caméra frontale qui permettront aux utilisateurs de capturer les images dans n’importe quel état. Par exemple, marcher, parler et rouler n’affecterait pas la qualité de l’image et maintiendrait les utilisateurs dans le cadre de la caméra.

La commande d’iPad Air 5 commencerait à partir du 18 mars. Cependant, vous pouvez commencer à le commander à partir du 11 mars au prix de 599 $.

Puce M1 Ultra

Apple a annoncé le lancement de la puce M1 Ultra pour les tout nouveaux Mac Studios. Cette percée enverra des ondes de choc à travers l’industrie en raison de la sophistication et de la capacité de la puce M1 Ultra. Un système sur puce (SoC) comprend 114 milliards de transistors.

La vitesse époustouflante sur Mac Studio grâce à la puce M1 Ultra apportera une évolution étonnante dans l’industrie. Apple peut intégrer la puce M1 Ultra avec un processeur 64 cœurs, un moteur neuronal 32 cœurs, un processeur 20 cœurs et 128 Go de bande passante élevée.

Johny Srouji, vice-président senior des technologies matérielles d’Apple, a déclaré : « M1 Ultra est un autre élément qui change la donne pour le silicium d’Apple et qui va encore une fois choquer l’industrie du PC. En connectant deux matrices M1 Max à notre architecture d’emballage UltraFusion, nous sommes en mesure de faire évoluer le silicium Apple vers de nouveaux sommets sans précédent ».

Ainsi, Apple a une fois de plus apporté un produit unique et au-delà de l’imagination sous la forme d’une puce M1 Ultra.

Mac Studio

Cette fois, l’événement Peek Performance Event 2022 d’Apple a comblé les fans d’Apple avec des mises à jour, des améliorations et de nouveaux appareils Apple. Le nouveau lancement de Mac Studio a suscité beaucoup d’appréciation et d’applaudissements de la part des passionnés d’Apple. Ses caractéristiques de conception sont basées sur le Mac Mini et il se situe dans la catégorie entre le Mac Mini et le Mac Pro. Son système de refroidissement est robuste et dispose d’un bureau plus haut pour prendre en charge le matériel puissant.

Mac Studio est livré avec la puce M1 Max. Apple a toujours accordé de l’importance à l’expérience utilisateur et est toujours resté flexible. Pour donner aux utilisateurs le libre choix, Apple leur permet de choisir la puce M1 Max ou la puce M1 Ultra. Cette personnalisation peut donner aux utilisateurs la confiance essentielle dans les produits Apple dans une concurrence toujours croissante sur le marché.

Il y a beaucoup plus d’améliorations dans le Mac Studio en plus de la personnalisation de la puce comme les ports Thunderbolt 4, le lecteur de carte SD, les ports USB-C, l’Ethernet 10 Go et une prise casque 3,5 mm. De plus, la personnalisation jusqu’à 128 Go de RAM et 8 To de stockage SSD est étonnante. Le prix de Mac Studio commence à 1999 $. Il est disponible dès maintenant en pré-commande uniquement. La date de sortie officielle de Mac Studio est le 18 mars.

Affichage en studio

L’événement Peek Performance 2022 a provoqué une vague de sensations fortes chez les fans d’Apple. Les annonces de M1 Ultra Chip, Mac Studio et iPhone SE3 ne suffisent pas. Apple a lancé Studio Display ou Apple Studio Display. Il s’agit d’un moniteur externe qui peut rejoindre le Pro Display XDR.

L’Apple Studio Display possède de nombreuses fonctionnalités pour hypnotiser les fans d’Apple, comme un écran LCD de 27 pouces. Sa résolution est de 5K et il est livré avec une option d’affichage à nano-texture. Studio Display comprend un appareil photo de 12 mégapixels et 6 haut-parleurs internes.

Apple Studio Display est livré avec un port Thunderbolt 4 et 3 ports USB-C. Vous pouvez l’acheter pour 1599 $. Vous pouvez le pré-commander maintenant, cependant, la sortie officielle d’Apple Studio Display débutera le 18 mars.

Emballer

Le 8 mars 2022, Apple a organisé l’événement Peek Performance en ligne. Apple a annoncé le lancement d’une série d’appareils Apple. Les appareils les plus importants sont l’iPhone 13 vert, l’iPhone SE3, l’iPad Air5, l’Apple Studio Display, la puce M1 Ultra et le Mac Studio.

Ces appareils ravissent le public du monde entier et ont posé un nouveau jalon pour les autres concurrents de l’industrie technologique. Apple est susceptible de déconcerter le public et les fans en introduisant la technologie la plus sophistiquée dans la vie pratique.