Que sont et comment fonctionnent-elles les mines antipersonnel, des engins également utilisés pendant la guerre en Ukraine

Bien que 150 pays aient interdit leur utilisation en vertu du Traité d’Ottawa, les mines antipersonnel continuent de tuer et de mutiler des milliers de personnes. Voici ce qu’ils sont.

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

Au cours de ces heures, la nouvelle a circulé qu’une mine antipersonnel a tué trois adultes et blessé trois enfants en Ukraine, dans la région de Tchernihiv au nord de Kiev. Le véhicule dans lequel ils voyageaient aurait explosé après le déclenchement de l’engin mortel. Liudmyla Denisova, responsable des droits de l’homme au Parlement ukrainien, a annoncé la tragédie. Avant aujourd’hui, il n’y avait aucune nouvelle de décès dans le conflit en Ukraine à cause de ces explosifs sournois, bien que leur présence soit connue. Il y a quelques jours, la vidéo d’un téméraire qui, à la main et une cigarette allumée à la bouche, déplaçait une grosse mine antichar d’une route vers un bois est devenue virale.

Les mines antipersonnel sont des mines terrestres conçues pour exploser en présence, à proximité ou au contact d’une personne. Le plus « traditionnel » au niveau militaire est celui à pression qui, une fois piétiné, déclenche l’explosif et provoque l’explosion. Mais les mines antipersonnel peuvent aussi être activées au travers de plaques, fils métalliques et autres dispositifs/capteurs qui les rendent particulièrement sournois et dangereux. Surtout pour les enfants qui peuvent les confondre avec des jouets inoffensifs. Les mines existent à la fois sous la forme d’engins militaires fournis aux armées et sous la forme d’IED (engins explosifs improvisés), souvent utilisés par les rebelles, les insurgés et les miliciens pour tendre des embuscades aux ennemis et tuer la population sans défense. En Syrie, en Afghanistan, en Irak et dans d’autres pays, ils ont fait et continuent de faire un nombre important de victimes.

L’un des aspects les plus terrifiants des mines terrestres est qu’elles peuvent être abandonnées sur le champ de bataille et rester actives pendant des décennies après la fin d’un conflit, tuant des citoyens sans méfiance, souvent les enfants susmentionnés. Autant dire qu’en 2020, selon le dernier rapport de l’Observatoire des Mines de l’ONU (l’Observatoire des Mines 2021), 7 073 victimes ont été recensées dans le monde, dont 1 872 de petite taille. Environ 2 500 personnes sont mortes, tandis que les autres personnes ont été grièvement blessées et mutilées. En fait, les mines terrestres ne sont souvent pas conçues pour tuer, mais pour causer de terribles souffrances à l’ennemi et engloutir l’assistance médicale. Le plus grand nombre de victimes en 2020 a été enregistré en Syrie, suivie de l’Afghanistan, du Burkina Faso, de la Colombie, de l’Irak et d’autres pays. Par rapport à 2019, il y a eu une augmentation de plus d’un millier de personnes touchées.

Les premières mines antipersonnel ont été utilisées lors des première et seconde guerres mondiales, dans le but de créer des barrières défensives ou d’empêcher l’accès à des zones ou des structures spécifiques. L’utilisation militaire de ces engins nécessite que les champs de mines soient strictement balisés ; le fait de ne pas délimiter les champs de mines est considéré comme un crime de guerre en vertu de la Convention de Genève, tout comme l’utilisation contre des civils. Mais à la fin des conflits, ces dispositifs restent inactifs et cachés, prêts à faire des victimes innocentes. Selon une étude de l’Université de Sheffield dans le monde, il y a environ 5 000 kilomètres carrés de terres jonchées de mines antipersonnel; pour les nettoyer, il faudra encore 34 ans et une dépense de milliards de livres.

Depuis la signature en 1997 de la « Convention internationale sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production, de la vente des mines antipersonnel et de leur destruction », plus connue sous le nom de Traité d’Ottawa, ces engins ont été interdits par environ 150 pays. Cependant, beaucoup n’ont pas signé cet engagement ; ils comprennent également les superpuissances que sont la Russie, les États-Unis et la Chine, ainsi qu’Israël, l’Inde et le Pakistan. Maintenant, ces instruments de mort commencent à faire des victimes innocentes également en Ukraine en raison de l’invasion russe.