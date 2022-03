Actualisation de la série AMD RX 6000 avec une mémoire de 18 Gbps selon les rumeurs pour un lancement fin avril

En bref: avec les GPU Alchemist d’Intel en route et la gamme Ampere de Nvidia qui se vend comme des petits pains, le RDNA 3 d’AMD ne peut pas arriver assez tôt. Selon les rumeurs, la société préparerait trois cartes RDNA 2 actualisées pour avril en tant que solution provisoire, mais la disponibilité et les prix pourraient en faire un autre lancement papier.

La Radeon RX 6500 XT d’AMD s’est brièvement vendue en dessous du PDSF en Europe le mois dernier, mais de nombreux joueurs attendent toujours que les prix baissent sur les GPU de milieu de gamme et haut de gamme. En effet, les prix des modèles Nvidia et AMD sont désormais les plus bas depuis le début de 2021, mais alors que les deux sociétés se préparent à lancer des cartes actualisées et de nouvelle génération, nous pourrions voir un ralentissement de cette tendance dans les mois à venir. .

Plus tôt dans la journée, Nvidia a laissé entendre qu’elle pourrait continuer à fabriquer des cartes Ampere même après le lancement de la série RTX 4000. La société pense que cela améliorera la disponibilité pour les joueurs, mais comme nous l’avons vu avec la relance du RTX 2060 – si on peut même l’appeler ainsi – c’était un déjeuner rapide pour les mineurs qui étaient plus qu’heureux de payer le prix demandé gonflé. .

Sur une autre note, la série RTX 4000 sera probablement fabriquée sur le nœud de processus 5 nm de TSMC tandis qu’Ampere est basé sur le nœud de processus 8 nm de Samsung, il y a donc un espoir d’amélioration de l’offre globale de GPU Nvidia.

AMD se prépare à publier des cartes RDNA 2 actualisées, et celles-ci seraient fabriquées sur le même nœud de processus TSMC 7 nm que les GPU Ryzen 6000 et les processeurs Ryzen 5000 existants. Selon le célèbre leaker Enthusiast Citizen des forums Chiphell (via VideoCardz), pas moins de trois nouvelles cartes de la série RX 6000 seront dévoilées le 20 ou le 21 avril – les RX 6950 XT, RX 6750 XT et 6650 XT.

Ces nouveaux modèles auraient été mis à niveau avec une mémoire GGDR6 de 18 Gbit/s plus rapide, par rapport à la mémoire de 16 Gbit/s utilisée dans les GPU graphiques standard de la série RX 6000. Le bailleur a déclaré que les nouvelles cartes coûteraient 50 $ de plus que leurs frères et sœurs plus âgés pour le privilège, ce qui semble être une demande juste, si elle n’est pas pertinente dans les conditions actuelles du marché où les prix sont encore beaucoup plus élevés que le PDSF.

La PDG d’AMD, Lisa Su, pense que la situation de pénurie de puces s’améliorera au second semestre de cette année, mais certains – dont un responsable de la R&D de TSMC – pensent qu’il s’agit d’une prédiction trop optimiste. Jusqu’à présent, les GPU Ampere dominent les graphiques Steam et sont également les éléments les plus recherchés pour les mineurs de crypto-monnaie, tandis que les GPU RDNA 2 d’AMD figurent à peine dans le graphique. Il sera intéressant de voir si les cartes RDNA 2 actualisées éloignent davantage de joueurs de Team Green.