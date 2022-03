Google confirme que Surface Duo recevra Android 12L cette année

Nous savons déjà que Google travaille depuis longtemps sur Android 12L. Il s’agit d’une mise à jour de votre système d’exploitation qui arrivera à la fin de cette année sur certains appareils comme le Surface Duo. En effet, cette version est optimisée pour les écrans plus grands et pliables (elle comprend également des écrans doubles). Android s’est adapté à la prochaine génération d’appareils mobiles et a fourni aux développeurs les outils nécessaires.

Android 12L, le système d’exploitation dont Surface Duo avait besoin

C’est Google lui-même qui a expliqué la situation de manière concise. Le responsable a été le vice-président de l’ingénierie Android, Andrei Popescu. Celui-ci a donné quelques détails supplémentaires sur Android 12L. Parmi lesquelles se distinguent certaines nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation qui font partie de la mise à jour.

À partir de plus tard cette année, nous apportons 12L à vos tablettes et pliables préférés avec les mises à jour prévues de Samsung, Lenovo et Microsoft. Et nous continuerons à créer plus de fonctionnalités et de fonctionnalités pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos appareils à écran plus grand dans Android 13 et au-delà.

Fait intéressant, il y a eu une certaine confusion sur le fait qu’Android 12L était une seule « branche » ou un fork d’Android conçu pour ces appareils, mais ce n’est pas le cas. Alors qu’Android 12L se concentre sur de nouveaux facteurs de forme, ses principaux changements seront intégrés à Android 13 et au-delà.

Une alternative native aux solutions Microsoft

Les fonctionnalités présentées dans l’article ne sont pas nouvelles. Google montre comment les utilisateurs peuvent « faites glisser et déposez n’importe quelle application de la barre des tâches pour passer en mode écran partagé afin de pouvoir faire deux choses à la fois », ce que le Surface Duo (via Microsoft Launcher) fait depuis le premier jour. L’affichage des notifications adapté à deux écrans propose des commandes rapides d’un côté et des notifications de l’autre. Cela a déjà été révélé fin 2021 lorsque Android 12L a été annoncé pour la première fois.

Bien que les nouvelles modifications d’interface soient les bienvenues dans Android 12L, les OEM n’ont pas nécessairement à les utiliser. Microsoft Launcher gère déjà bon nombre de ces tâches, mais dans un effort pour réduire la redondance, Microsoft peut choisir de s’appuyer sur l’implémentation plus native de Google si elle s’avère supérieure.

Quant au calendrier de sortie d’Android 12L, Google précise que « à la fin de cette année ». Le système d’exploitation devrait être terminé avant juin et pourrait arriver sur les appareils dès l’automne.

La chose la plus importante pour Surface Duo et Surface Duo 2 n’est peut-être pas le système d’exploitation lui-même, mais plutôt les API pour les développeurs, qui pourront optimiser les applications pour les écrans doubles, les écrans pliables et les facteurs de forme plus grands. Ces applications auront un impact plus important sur le Surface Duo que certaines modifications natives trouvées dans Android 12L en tant que système d’exploitation.